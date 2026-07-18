作者：財訊雙週刊／林信男、財訊新聞中心
根據《財訊》雙週刊報導，特斯拉執行長馬斯克近期接受廣播節目採訪時，針對旗下太空探索科技公司SpaceX的業務內容，給出了具體時間表。
今年6月12日，SpaceX在那斯達克交易所掛牌上市，並於7月7日被納入那斯達克100指數。
媒體形容，SpaceX的股票開始進入「蜜月期之後的信心階段」；因此，SpaceX的營收和獲利表現，將決定其股價走勢，這也讓馬斯克提出的業務時程，備受市場矚目。
一、在月球建立城市 把成千上萬人送過去
馬斯克表示，或許可在2到3年內，先送一批太空人上月球，之後再逐漸擴增上月球的人數。
根據《財訊》雙週刊報導，馬斯克期待，能在月球建立一座功能齊全，生活條件能夠自給自足的城市，就像「月球大都會」（metropolis on the moon），無論是永久居住或度假皆適宜，「我們要把科幻小說變成現實」。
「我們的最終目標是，任何想去月球的人都可以去。」馬斯克說，也許10年後，月球會累積成千上萬的人口。
二、上火星的難度高於月球 5年內讓第一批人登陸
以航程估算，去月球要花上幾天時間，但去火星則要6個月。馬斯克指出，把人類送上月球會比上火星來得快，但若一切順利，可望在5年內，把第一批人類送上火星。
馬斯克推估，假如每2年就可以有1艘太空船載人前往火星，那麼，10到12年內，被送往火星的人數，也可來到數千人的規模。
SpaceX的星艦系統，會負責將數萬噸的貨物，運往月球和火星。馬斯克的願景，不只是在月球建造城市，也希望在火星打造宜居環境，「SpaceX的終極目標是把我們所認知的生命和意識，拓展到地球之外。」馬斯克說。
三、建立太空資料中心 估明年發射首批AI衛星
「擴增算力的最佳途徑是太空」，馬斯克強調，太陽系極為廣大，相較之下，地球非常渺小，如果要擴增算力，又不想占用地球上的土地、能源，以及水等資源，解方就是去太空。
《財訊》雙週刊指出，馬斯克估計，SpaceX明年就會發射第一批人工智慧（AI）衛星，並在2年內持續擴大部署AI衛星的數量。
市場質疑 夢想能化為現實？
SpaceX的首次公開募股（IPO）價格為135美元，上市後一度攀升至200美元以上，但7月13日的收盤價，已降至139美元，後續表現勢必要靠具體業績支撐。
對市場來說，SpaceX的遠大目標，並非新鮮事。以登陸火星為例，根據《華爾街日報》報導，馬斯克早在2011年就發表過相關言論，當時馬斯克稱，SpaceX預計3年內可把首名太空人送上太空，在樂觀情況下，10年內就能讓人類登陸火星。
據媒體統計，多年來，馬斯克至少在接受採訪時，說過19次類似的內容。馬斯克曾在2017年宣稱，有2人付費參與SpaceX的「繞月任務」（mission around the moon），且已開始接受與任務相關的測試和體能訓練。不過，「繞月任務」計畫最終並未實施。
《財訊》採訪得知，另一方面，SpaceX目前唯一能創造獲利的業務，就是星鏈（Starlink）；但在月球和火星上建立城市的計畫，成本相當高昂，是否會因此侵蝕星鏈的利潤，已成為華爾街分析師關注的焦點。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
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今年6月12日，SpaceX在那斯達克交易所掛牌上市，並於7月7日被納入那斯達克100指數。
媒體形容，SpaceX的股票開始進入「蜜月期之後的信心階段」；因此，SpaceX的營收和獲利表現，將決定其股價走勢，這也讓馬斯克提出的業務時程，備受市場矚目。
一、在月球建立城市 把成千上萬人送過去
馬斯克表示，或許可在2到3年內，先送一批太空人上月球，之後再逐漸擴增上月球的人數。
根據《財訊》雙週刊報導，馬斯克期待，能在月球建立一座功能齊全，生活條件能夠自給自足的城市，就像「月球大都會」（metropolis on the moon），無論是永久居住或度假皆適宜，「我們要把科幻小說變成現實」。
「我們的最終目標是，任何想去月球的人都可以去。」馬斯克說，也許10年後，月球會累積成千上萬的人口。
二、上火星的難度高於月球 5年內讓第一批人登陸
以航程估算，去月球要花上幾天時間，但去火星則要6個月。馬斯克指出，把人類送上月球會比上火星來得快，但若一切順利，可望在5年內，把第一批人類送上火星。
馬斯克推估，假如每2年就可以有1艘太空船載人前往火星，那麼，10到12年內，被送往火星的人數，也可來到數千人的規模。
SpaceX的星艦系統，會負責將數萬噸的貨物，運往月球和火星。馬斯克的願景，不只是在月球建造城市，也希望在火星打造宜居環境，「SpaceX的終極目標是把我們所認知的生命和意識，拓展到地球之外。」馬斯克說。
三、建立太空資料中心 估明年發射首批AI衛星
「擴增算力的最佳途徑是太空」，馬斯克強調，太陽系極為廣大，相較之下，地球非常渺小，如果要擴增算力，又不想占用地球上的土地、能源，以及水等資源，解方就是去太空。
《財訊》雙週刊指出，馬斯克估計，SpaceX明年就會發射第一批人工智慧（AI）衛星，並在2年內持續擴大部署AI衛星的數量。
市場質疑 夢想能化為現實？
SpaceX的首次公開募股（IPO）價格為135美元，上市後一度攀升至200美元以上，但7月13日的收盤價，已降至139美元，後續表現勢必要靠具體業績支撐。
對市場來說，SpaceX的遠大目標，並非新鮮事。以登陸火星為例，根據《華爾街日報》報導，馬斯克早在2011年就發表過相關言論，當時馬斯克稱，SpaceX預計3年內可把首名太空人送上太空，在樂觀情況下，10年內就能讓人類登陸火星。
據媒體統計，多年來，馬斯克至少在接受採訪時，說過19次類似的內容。馬斯克曾在2017年宣稱，有2人付費參與SpaceX的「繞月任務」（mission around the moon），且已開始接受與任務相關的測試和體能訓練。不過，「繞月任務」計畫最終並未實施。
《財訊》採訪得知，另一方面，SpaceX目前唯一能創造獲利的業務，就是星鏈（Starlink）；但在月球和火星上建立城市的計畫，成本相當高昂，是否會因此侵蝕星鏈的利潤，已成為華爾街分析師關注的焦點。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
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