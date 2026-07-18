曼都董事長賴淑芬10年前接下父親60年前創辦的美髮集團後，為少子化超前部署，除了延伸美髮相關產品，還跨業併購了小美冰淇淋等食品企業，成功創造新的獲利來源。
作者：財訊雙週刊／孫蓉萍
曼都髮型門市內，設計師和助理正忙得不可開交，被員工稱為「女神」的董事長賴淑芬悄悄走了進來。雖說是女神，她其實像大姊姊一樣親和力十足，在不打擾大家工作的情況下，和店內員工聊了一下，再看了員工休息室和廁所，就趕往下一間門市巡訪了。
用腳發現真相
便當完食率 成為業績指標
根據《財訊》雙週刊報導，1966年，賴孝義成立了曼都集團，2016年交棒給女兒賴淑芬。她落實走動式管理，曼都加上旗下品牌麗的髮型、貝詩、點線等，總共約350家店，她一年平均會到一間門市3次，一天大約看20多家店。有些店經理一年只見到她兩次還會跟她抱怨：「董事長妳欠我一次哦！」
財務報表是冰冷的數字，但美髮業是服務人的事業，加上賴淑芬自己是女性，觀察入微，也能站在消費者的立場看很多細節。她說：「我巡店一定會看廁所，因為女生非常注重廁所乾不乾淨；另外我也會看休息室，如果很多吃到一半的便當，不用看數字，我也知道這家生意很好。」親自到門市還有一個好處，是感受整間店的氛圍，察覺員工之間，以及員工和顧客之間的關係。
不只看門市，賴淑芬也訪視學校，因為曼都和多所學校建教合作。她很早就發現少子化的問題嚴重，一些學校的就學人數十年內甚至減少了8成，因此曼都一直在思考跨足製造業，因為它可以自動化；但如果同是美髮產品，依附在髮廊，最後還是會受到少子化影響，所以最好在不同產業。
因緣際會下，曼都投資了樺美食品，旗下有老一輩台灣人熟悉的小美冰淇淋，以及吳念真代言的紅豆粉粿冰棒，但當年這家公司其實處於虧損狀態。《財訊》雙週刊指出，曼都2010年併購樺美後，由賴淑芬先生陳定宇擔任總經理，開始改善財務結構，但老店要有新商品才能注入新的活水。這時賴淑芬就想到自己巡店時，看到休息室裡總是放著許多杯珍奶；找外國老師來台灣為同仁上課時，他們也對珍奶讚不絕口。於是她想到：台灣是粉圓王國，我們能不能做一枝珍奶的冰棒？
提出這個構想後，被客戶、研發團隊等所有人打槍，大家都說「這一定賣不好的啦！」最後2019年樺美勉強做了40萬枝出來，只有全聯支持她，獨家銷售，沒想到一個禮拜完銷，供不應求。
勇於堅持想法
珍奶雪糕暴紅 進軍全世界
全聯表示，當初看好小美「黑糖珍奶雪糕」，主要是因為珍珠奶茶已成為具代表性的台灣飲食文化，市場接受度與話題性皆高，商品推出後反應也很好，相關業績穩定成長；單以今年來看，至今業績約成長1成。
這項商品讓小美再次打響了名號，許多品牌主動來談聯名，滿足年輕人喜歡嘗鮮的需求，單價也可以調高。全聯指出，樺美近年持續透過聯名與新品策略創造市場討論度，除了2025年推出的「小美x beard papa's香草卡士達冰淇淋」帶動消費關注外，今年又推出「小美草莓布丁起司蛋糕冰淇淋」等新品。
黑糖珍奶雪糕也讓小美紅到海外，高峰時，外銷占比甚至達到4成。因為國外有自己的香草冰淇淋，小黃杯很難走出台灣，但粉圓是台灣的特產，無可取代；此外，除了雪糕外，樺美的獨家技術還能製作QQ的粉圓，外銷煮熟的粉圓。
為了補足冬季需求甚少的冰品，當時曼都又收購了生產羊肉爐等鍋底的台塑食品。另外賴淑芬也發現，受少子化影響，愈是先進國家，超市冷凍食品的空間就愈大，冷凍食品已成為剛需，於是還投資晶鈺食品，專門生產水餃、包子、饅頭、港式點心等冷凍的麵點和米食，不但一年四季都有需求，疫情期間還因為大家都待在家裡，銷量大增。
《財訊》採訪得知，目前樺美、台塑和晶鈺各有一座工廠，曼都又在台南七股買了6000坪的土地，預定再新設兩座工廠擴充產能，已開始動工，預定2027年開始生產，品項將鎖定一些高端食品。
賴淑芬曾在2019年到2022年擔任台灣連鎖暨加盟協會理事長，祕書長洪雅齡對她最佩服的是始終保持初衷，努力又超級認真，爬上產業高位後，仍可以回歸自我，重新學習。小美這個品牌原本快要走入歷史了，靠著賴淑芬不但重生，還賣到全世界，2025年樺美更榮獲創業楷模暨創業相扶獎。
賴淑芬自己好學，也跟隨父親創業以來的作法，讓曼都的員工們持續進修。1973年就進曼都的台北明星店經理賴雪晴說：「創辦人送我去英國沙宣學院讀書，依課程不同而有不同時間，有時8個月、有時4個月，加上到歐洲各地走秀，前後長達12年；因為學會頭髮結構、審美等，讓我的基礎扎實，也敢和外國人溝通。」儘管已經是老手，賴雪晴仍然持續上公司內外各種課程，與時俱進。
善用AI管理
協助設計師 掌握顧客動態
不只冰品可以外銷，賴淑芬計畫讓髮廊也走出去，靠的就是越南、印尼等國的外籍生。目前曼都在中國有30多家店，同時這4、5年來，也有許多外籍生在曼都當助理，也快要能升到設計師。她們回國之後，未來可以在自己的家鄉開業，並服務當地台商。
賴淑芬講究效率，同時也體恤員工辛勞，因此不吝投資，很早就開發自己的電腦系統，用數據管理，而且不斷改進，今年更進一步導入AI，它就像是曼都內部的ChatGPT。站在總公司的立場，數據可以快速了解各門市的狀況；有了AI，則可以讓忙碌的設計師精準掌握顧客資料，例如哪些人很久沒來消費。如果有顧客向來只洗髮不剪髮，管理者就要思考原因，是否要加強員工剪髮的訓練。
目前曼都美髮本業營收占比約7成。一位曼都的顧客失智後，走出家門後不知如何回家，卻知道如何走到曼都。聽到這個故事，讓賴淑芬知道自己還要繼續擦亮這個招牌，不辜負大家對曼都的期望。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊第768期）
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曼都髮型門市內，設計師和助理正忙得不可開交，被員工稱為「女神」的董事長賴淑芬悄悄走了進來。雖說是女神，她其實像大姊姊一樣親和力十足，在不打擾大家工作的情況下，和店內員工聊了一下，再看了員工休息室和廁所，就趕往下一間門市巡訪了。
用腳發現真相
便當完食率 成為業績指標
根據《財訊》雙週刊報導，1966年，賴孝義成立了曼都集團，2016年交棒給女兒賴淑芬。她落實走動式管理，曼都加上旗下品牌麗的髮型、貝詩、點線等，總共約350家店，她一年平均會到一間門市3次，一天大約看20多家店。有些店經理一年只見到她兩次還會跟她抱怨：「董事長妳欠我一次哦！」
財務報表是冰冷的數字，但美髮業是服務人的事業，加上賴淑芬自己是女性，觀察入微，也能站在消費者的立場看很多細節。她說：「我巡店一定會看廁所，因為女生非常注重廁所乾不乾淨；另外我也會看休息室，如果很多吃到一半的便當，不用看數字，我也知道這家生意很好。」親自到門市還有一個好處，是感受整間店的氛圍，察覺員工之間，以及員工和顧客之間的關係。
不只看門市，賴淑芬也訪視學校，因為曼都和多所學校建教合作。她很早就發現少子化的問題嚴重，一些學校的就學人數十年內甚至減少了8成，因此曼都一直在思考跨足製造業，因為它可以自動化；但如果同是美髮產品，依附在髮廊，最後還是會受到少子化影響，所以最好在不同產業。
因緣際會下，曼都投資了樺美食品，旗下有老一輩台灣人熟悉的小美冰淇淋，以及吳念真代言的紅豆粉粿冰棒，但當年這家公司其實處於虧損狀態。《財訊》雙週刊指出，曼都2010年併購樺美後，由賴淑芬先生陳定宇擔任總經理，開始改善財務結構，但老店要有新商品才能注入新的活水。這時賴淑芬就想到自己巡店時，看到休息室裡總是放著許多杯珍奶；找外國老師來台灣為同仁上課時，他們也對珍奶讚不絕口。於是她想到：台灣是粉圓王國，我們能不能做一枝珍奶的冰棒？
提出這個構想後，被客戶、研發團隊等所有人打槍，大家都說「這一定賣不好的啦！」最後2019年樺美勉強做了40萬枝出來，只有全聯支持她，獨家銷售，沒想到一個禮拜完銷，供不應求。
勇於堅持想法
珍奶雪糕暴紅 進軍全世界
全聯表示，當初看好小美「黑糖珍奶雪糕」，主要是因為珍珠奶茶已成為具代表性的台灣飲食文化，市場接受度與話題性皆高，商品推出後反應也很好，相關業績穩定成長；單以今年來看，至今業績約成長1成。
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黑糖珍奶雪糕也讓小美紅到海外，高峰時，外銷占比甚至達到4成。因為國外有自己的香草冰淇淋，小黃杯很難走出台灣，但粉圓是台灣的特產，無可取代；此外，除了雪糕外，樺美的獨家技術還能製作QQ的粉圓，外銷煮熟的粉圓。
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不只冰品可以外銷，賴淑芬計畫讓髮廊也走出去，靠的就是越南、印尼等國的外籍生。目前曼都在中國有30多家店，同時這4、5年來，也有許多外籍生在曼都當助理，也快要能升到設計師。她們回國之後，未來可以在自己的家鄉開業，並服務當地台商。
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