23日（下周四）將迎來節氣「大暑」，命理師柯柏成表示，今年因形成「寅午戌三合火局」，再加上午未六合，呈現火旺生土、金水偏弱格局，容易讓人情緒浮躁、衝動行事。他建議把握交節後24小時內完成開運儀式，有助穩定心境、提升財運與貴人運。其中生肖虎、馬、狗較有事業與人脈發展機會；屬牛者慎防交通、健康及感情問題，避免衝動行事。
2026大暑登場！「寅午戌三合火局」火氣最旺
柯柏成指出，今年大暑最大的特色就是「火局成形、火旺生土」，金、水能量相對不足，因此除了要留意高溫、中暑等健康問題，也要特別控制情緒，避免因一時衝動影響工作、人際或家庭關係。
柯柏成表示，今年的大暑是重要的能量轉換點，不需要刻意半夜起床，只要在交節後24小時內完成開運行動，就有助於調整氣場、穩定心緒。
大暑開運法一次看！4招迎接下半年好運
🟡清水開運法：以透明玻璃杯裝乾淨清水，放置於住家或辦公室北方，旁邊搭配白色、銀色或金屬製小物，放置時默念一個明確願望，傍晚再將水倒掉並清洗杯子，象徵藉由「金生水、水調候」平衡過旺火氣，也提醒自己保持冷靜、理清方向。
🟡清灶去燥法：建議清潔爐灶、排油煙機，清除冰箱內過期或久放不用的食品，同時檢查插座、延長線及容易發熱的電器，非必要插頭可拔除，並避免在住家或辦公室南方堆放紅色雜物、空紙箱，以降低燥熱能量聚集。
🟡施水積福法：可主動送冰水或飲料給清潔人員、保全、司機、外送員等戶外工作者。柯柏成認為，與其大量燒香祈福，不如將節氣開運化為實際善行，透過照顧他人累積福報與善緣。
最後，大暑也是適合「收束、歸檔、結案」的節氣，不妨完成一件拖延已久的事情，例如催收應收款項、整理資料、完成行政作業或處理一直不願面對的事務，有助於疏通停滯已久的流程，把原本應得的成果收回來，財運也往往因此改善，而非來自意外之財。
生肖虎、馬、狗迎表現機會！屬牛慎防車關、健康與桃花
在生肖運勢方面，柯柏成表示，由於今年形成「寅午戌三合火局」，生肖虎、馬、狗較容易獲得人脈串聯、事業推動及表現機會，適合主動提案、簡報、公開發言、爭取升遷或資源，以及推進延宕已久的合作案。不過，本身八字火旺者仍應避免操之過急，以免把衝動誤當成好運。
相較之下，生肖牛則需提高警覺，尤其農曆五月、六月出生者，更要留意交通安全、腸胃健康及人際變化，貴人運也可能減弱。此外，夏至後已進入「天風姤卦」，突如其來的桃花或艷遇反而可能暗藏風險，應保持理性判斷，以免因感情問題招來不必要的麻煩。
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柯柏成指出，今年大暑最大的特色就是「火局成形、火旺生土」，金、水能量相對不足，因此除了要留意高溫、中暑等健康問題，也要特別控制情緒，避免因一時衝動影響工作、人際或家庭關係。
柯柏成表示，今年的大暑是重要的能量轉換點，不需要刻意半夜起床，只要在交節後24小時內完成開運行動，就有助於調整氣場、穩定心緒。
🟡清水開運法：以透明玻璃杯裝乾淨清水，放置於住家或辦公室北方，旁邊搭配白色、銀色或金屬製小物，放置時默念一個明確願望，傍晚再將水倒掉並清洗杯子，象徵藉由「金生水、水調候」平衡過旺火氣，也提醒自己保持冷靜、理清方向。
🟡清灶去燥法：建議清潔爐灶、排油煙機，清除冰箱內過期或久放不用的食品，同時檢查插座、延長線及容易發熱的電器，非必要插頭可拔除，並避免在住家或辦公室南方堆放紅色雜物、空紙箱，以降低燥熱能量聚集。
最後，大暑也是適合「收束、歸檔、結案」的節氣，不妨完成一件拖延已久的事情，例如催收應收款項、整理資料、完成行政作業或處理一直不願面對的事務，有助於疏通停滯已久的流程，把原本應得的成果收回來，財運也往往因此改善，而非來自意外之財。
生肖虎、馬、狗迎表現機會！屬牛慎防車關、健康與桃花
在生肖運勢方面，柯柏成表示，由於今年形成「寅午戌三合火局」，生肖虎、馬、狗較容易獲得人脈串聯、事業推動及表現機會，適合主動提案、簡報、公開發言、爭取升遷或資源，以及推進延宕已久的合作案。不過，本身八字火旺者仍應避免操之過急，以免把衝動誤當成好運。
相較之下，生肖牛則需提高警覺，尤其農曆五月、六月出生者，更要留意交通安全、腸胃健康及人際變化，貴人運也可能減弱。此外，夏至後已進入「天風姤卦」，突如其來的桃花或艷遇反而可能暗藏風險，應保持理性判斷，以免因感情問題招來不必要的麻煩。