占卜師「道境塔羅」分析今（18）日十二生肖工作運勢，屬牛事情開始出現轉機，會走出低潮，屬龍在家庭、團隊跟財務方面出現需要調整的地方，屬蛇行動力十足，適合推動新計畫。
鼠
今天思緒比平時清晰，更能看清事情的真相。建議果斷做出決定，不要再因猶豫而錯失機會。
牛
低潮逐漸告一段落，事情開始出現轉機。建議放下過去的不順，重新調整心態迎接新的開始。
虎
容易因人際或工作上的失望而影響情緒。建議別把焦點放在失去的部分，仍有值得把握的新機會。
兔
原本的競爭或衝突有望減少，合作也逐漸回歸穩定。建議多以溝通取代對立，事情會進展得更順利。
龍
家庭、團隊或財務方面容易出現需要調整的地方。建議先穩住基礎，再考慮下一步發展。
蛇
行動力十足，適合推動新計畫或積極爭取機會。建議把握這股衝勁，但別因求快而忽略細節。
馬
今天充滿希望與正能量，容易遇到願意支持你的人。建議保持信心，朝著目標持續前進，好運正在靠近。
羊
事情終於迎來圓滿收尾，也有機會完成重要目標。建議好好享受努力後的成果，再準備迎接新的挑戰。
猴
有機會擺脫壓力或不健康的工作模式，重新找回主導權。建議勇敢做出改變，未來會比現在更好。
雞
今天執行力強，適合處理重要任務或快速推進工作。建議保持專注，不要被外界干擾，就能順利達成目標。
狗
適合規劃未來方向，也有機會接觸新的合作機會。建議放眼長遠，現在的努力將成為未來的基礎。
豬
容易因照顧他人而忽略自己的需求，工作與生活較難取得平衡。建議先穩住自己的節奏，別讓疲憊影響表現。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今天思緒比平時清晰，更能看清事情的真相。建議果斷做出決定，不要再因猶豫而錯失機會。
牛
低潮逐漸告一段落，事情開始出現轉機。建議放下過去的不順，重新調整心態迎接新的開始。
虎
容易因人際或工作上的失望而影響情緒。建議別把焦點放在失去的部分，仍有值得把握的新機會。
兔
原本的競爭或衝突有望減少，合作也逐漸回歸穩定。建議多以溝通取代對立，事情會進展得更順利。
龍
家庭、團隊或財務方面容易出現需要調整的地方。建議先穩住基礎，再考慮下一步發展。
蛇
行動力十足，適合推動新計畫或積極爭取機會。建議把握這股衝勁，但別因求快而忽略細節。
馬
今天充滿希望與正能量，容易遇到願意支持你的人。建議保持信心，朝著目標持續前進，好運正在靠近。
羊
事情終於迎來圓滿收尾，也有機會完成重要目標。建議好好享受努力後的成果，再準備迎接新的挑戰。
猴
有機會擺脫壓力或不健康的工作模式，重新找回主導權。建議勇敢做出改變，未來會比現在更好。
雞
今天執行力強，適合處理重要任務或快速推進工作。建議保持專注，不要被外界干擾，就能順利達成目標。
狗
適合規劃未來方向，也有機會接觸新的合作機會。建議放眼長遠，現在的努力將成為未來的基礎。
豬
容易因照顧他人而忽略自己的需求，工作與生活較難取得平衡。建議先穩住自己的節奏，別讓疲憊影響表現。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。