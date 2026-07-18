小孟老師分析今（18）日十二星座運勢，水瓶座工作效率提高，財富持續增長，雙魚座喜歡相親對象，巨蟹座有女性貴人，天蠍座有意外的驚喜收入，射手座擦出愛情火花。
牡羊座：
工作：希望帶領夢想
感情：邀約朋友晚餐
財運：財富不斷湧來
牡羊幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
金牛座：
工作：平靜處理急事
感情：溫暖熱情擁抱
財運：享受物質生活
金牛幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
雙子座：
工作：客戶溝通順暢
感情：感情穩定愉悅
財運：支出精打細算
雙子幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：處女
巨蟹座：
工作：對產品有信心
感情：獲得女性貴人
財運：財富不斷增長
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：射手
獅子座：
工作：遠離小人糾纏
感情：把握當下氣氛
財運：賺得盆滿缽滿
獅子幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：牡羊
處女座：
工作：事業領導有方
感情：充滿激情火熱
財運：避免高估價值
處女幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天秤
天秤座：
工作：能力備受依靠
感情：可以多交朋友
財運：控制投資金額
天秤幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
天蠍座：
工作：工作氣氛愉快
感情：朋友介紹愛情
財運：意外收入驚喜
天蠍幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：金牛
射手座：
工作：自制能力不錯
感情：擦出愛情火花
財運：財富理財有方
射手幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：雙子
魔羯座：
工作：具備專注目光
感情：真摯相伴陪伴
財運：投資收益喜人
魔羯幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
水瓶座：
工作：工作效率提高
感情：親密溫馨甜蜜
財運：財富持續增長
水瓶幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：雙魚
雙魚座：
工作：有利出差旅行
感情：喜歡相親對象
財運：財源收穫豐厚
雙魚幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：希望帶領夢想
感情：邀約朋友晚餐
財運：財富不斷湧來
牡羊幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
金牛座：
工作：平靜處理急事
感情：溫暖熱情擁抱
財運：享受物質生活
金牛幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
雙子座：
工作：客戶溝通順暢
感情：感情穩定愉悅
財運：支出精打細算
雙子幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：處女
巨蟹座：
工作：對產品有信心
感情：獲得女性貴人
財運：財富不斷增長
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：射手
獅子座：
工作：遠離小人糾纏
感情：把握當下氣氛
財運：賺得盆滿缽滿
獅子幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：牡羊
處女座：
工作：事業領導有方
感情：充滿激情火熱
財運：避免高估價值
處女幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天秤
天秤座：
工作：能力備受依靠
感情：可以多交朋友
財運：控制投資金額
天秤幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
天蠍座：
工作：工作氣氛愉快
感情：朋友介紹愛情
財運：意外收入驚喜
天蠍幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：金牛
射手座：
工作：自制能力不錯
感情：擦出愛情火花
財運：財富理財有方
射手幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：雙子
魔羯座：
工作：具備專注目光
感情：真摯相伴陪伴
財運：投資收益喜人
魔羯幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
水瓶座：
工作：工作效率提高
感情：親密溫馨甜蜜
財運：財富持續增長
水瓶幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：雙魚
雙魚座：
工作：有利出差旅行
感情：喜歡相親對象
財運：財源收穫豐厚
雙魚幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。