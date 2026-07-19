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水果上演愛恨情仇 劇情灑狗血

醬板鴨掀二創風潮 低成本就能做影片

近期滑社群經常看到有著人臉的水果？是不是在雪山救了狐狸？其實這都是運用AI製作的短影片，現在社群上經常出現AI技術做出的各種迷因和影片，這種看起來荒謬、低成本的AI短片，已經默默遍布你我的社群平台。其中水果擬人化的AI短片，最早源於2026年3月海外TikTok爆紅的《水果愛情島》（Fruit Love Island）。該劇將各種水果包裝成戀愛實境秀主角，上演約會、背叛與爭吵，短短時間便突破3億次播放。5月這股風潮席捲台灣，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，台灣網友的討論在 5 月迎來爆發性成長。網友們討論的焦點不再只是「AI 水果」，而是記住了影片中比鄉土劇還狗血的經典角色與劇情。像是《水蜜桃逆襲記》，水蜜桃結婚後被控制欲極強的玉米強迫餵胖，水蜜桃為了復仇，偷偷去健身房跑步瘦身，最終成功離開「恐怖情玉米」；還有檸檬爸爸懷疑芭樂媽媽生下的草莓小孩不是親生的，逼對方離婚並設局奪產，最後反轉發現，檸檬爸爸根本是草莓假扮的。這些影片內劇情完全沒有邏輯，還很顛覆三觀，這類影片也讓社會、學術界擔憂，運用生成式AI製作的大量內容，缺乏實質意義，單純只是為了吸引點閱率，而且色彩鮮豔的水果很容易被兒童誤會是普通卡通觀看，但內容根本不適合小孩。除了水果八點檔之外，還有中國貴陽的新媒體團隊製作的 《雪山救狐狸》 系列短片，被民眾用AI製作大量二創影片，故事劇情描述書生在雪山上，遇到一隻受傷的狐狸，於是書生拿「醬板鴨」去救狐狸，原本應該是狐狸來報恩的故事，製作團隊把它改成「醬板鴨」來復仇，搞笑劇情吸引不少網友分享，還有網友使用AI做出各種不同版本的結局，故事越來越離奇。AI技術大幅降低了創作門檻，過去需要有各種技術才能製作的影片，現在只要輸入詳細指令，任何人都能用低成本，製作出自己想要的影片，不過民眾要如何分辨AI製作的造假影片，也成為現今社會的課題。