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AI做影片3利多 成未來趨勢

風險不可忽視 翻車案例要注意

近期一家看護中心運用AI製作短影片，並分享在臉書粉絲專頁上，獲得許多民眾觀看，他們利用AI技術，將宣傳廣告結合看護中心可能遇到的狀況，引起廣大護理人員共鳴，文化大學廣告系教授鈕則勳也告訴《NOWNEWS》記者，運用AI製作廣告，絕對是未來趨勢，但也要注意3個風險。現在有許多公司、企業，會運用AI製作宣傳影片、傳單等，鈕則勳表示，使用AI來製作宣傳品，主要有3項優勢，包括節省經費、效率高，指令給的清楚精準度也不錯，這絕對是利多，因此能成為未來的趨勢。使用AI來製作影片，可能只需要支付訂閱費用，比起找人來拍攝廣告，或是請美編等人才製作文宣，節省不少費用。若是要拍攝廣告，可能就需要好幾周的時間才能看到成品，但用AI技術，只要腳本、指令寫好，幾個小時就能出產一支宣傳影片，效率超高。只要下達的指令精確，成果的精確度也會高，不太需要經過後期修改，就會是一支完整的影片。不過鈕則勳也提醒，使用AI製作影片要留意3個風險：鈕則勳舉2025年聖誕節可口可樂使用AI復刻過去經典廣告的案例說明，2025年可口可樂運用AI技術，重新製作經典的聖誕節廣告，卻被大家罵翻，主要是聖誕節應該是充滿人味的節慶，如果使用AI會讓人感到失去人性，製作廣告時應該要了解整個社會的脈絡，若是以「人情味」為主題的宣傳，最好就不要全部使用AI製作。確認廣告的目標受眾是誰，他們能否接受使用AI製作的影片，如果無法確認受眾能否接受，最好就不要使用AI，以免帶來負面的宣傳效果。有時候全用AI製作的影片，人物、素材沒辦法很精準，沒辦法做得讓觀眾「賞心悅目」，就像是玩具反斗城2年前曾利用AI製作廣告，但出來的人物「塑膠感」超重，讓大部分的消費者難以接受，所以使用相關技術要做得讓觀眾喜歡，還要特別注意細節能否符合常識。