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▲全聯最大複合店落腳台中！逾600坪一樓賣場7月18日先開幕。（圖／全聯提供）

台中全新複合式商場今（18）日開幕了，全聯全台最大複合店「全聯進德店」，整棟空間達約4245坪、共4層樓，光全聯賣場面積就超過600坪，商場不只提供日常採買，更導入餐飲服務、健身房等多元機能，打造結合購物、飲食與健康管理的一站式生活場域。《NOWNEWS》整理全聯進德店亮點、開幕優惠一文看懂。全聯持續擴大大型店與複合店布局，位於台中市東區進德路200號的「全聯進德店」於今（18）日正式開幕。全聯進德店複合式商場總面積約4245坪，共計4層樓，坐落於台中東區核心生活圈，鄰近台中車站、建國市場及三井LaLaport，周邊涵蓋住宅、商辦、學校及交通轉運人流，具備多元消費需求。一樓：有全台最大的全聯賣場共600坪，導入「全電器」、「全酒窖」等特色專區，也引進三井3C、震旦通訊等品牌，打造更完整的一站式購物體驗。二樓：生活餐飲商店街，預計進駐大型生活雜貨，目前傳有MUJI無印良品、藥妝店、主題餐廳與咖啡廳三樓：健身工廠四樓：室內停車場，規劃 99 格汽車位、101 格機車位◾地址：台中市東區干城里進德路200號◾營業時間：上午8點正式開幕，營業時間至晚間11點為歡慶新店登場，開幕首日推出多項限定優惠。上午9點推出首波「開幕排隊價」，雞蛋10入每盒只要10元，限量100名，售完為止；上午11點再推出第二波「開幕排隊禮」，凡出示台中進德店當日不限金額發票1張，即可兌換指定品項刮鬍刀1份，限量60名，送完為止。此外，開幕當天還有多項生鮮限時促銷及品牌滿額贈活動。使用全支付單筆消費滿1000元，即可獲贈100元全聯禮券1張，限量2000張，活動詳情依店內公告為準。同步進駐的震旦通訊與三井3C也將於7月18日至7月19日舉辦聯合開幕慶，推出多項優惠及好禮。其中7月18日開幕當天，單筆消費滿5000元，即贈500元全聯禮券，限量30名，活動詳情依店內公告為準。