不少民眾習慣躺在床上使用筆電，沒電時也直接插著充電，但床墊、棉被可能影響設備散熱，甚至增加火災風險，有民眾近日將MacBook放在床墊上充電，突然聞到燒焦味，隨後發現電腦起火，床墊也被燒出一個大洞，所幸當時有人在家，及時發現異狀，並未造成人員傷亡。
原PO在Threads發文表示，事發時將MacBook放在眠豆腐的芝麻豆腐床墊上充電，沒想到突然聞到一股很重的燒焦味，接著電腦便起火燃燒。從曝光照片可見，MacBook機身嚴重燒毀，床墊表面也留下一個焦黑大洞。原發文者事後回想，MacBook近期出現電池異常，包括電力消耗速度明顯變快，使用途中還會突然關機，加上當時放在床上充電，懷疑電池老化及散熱環境不佳可能都是風險因素。
原PO表示，事後看到床墊只有局部被燒出一個洞，並未持續向外延燒，讓她忍不住猜測床墊是否具有相關安全設計，所幸最後僅造成財物損失，人員均平安無事。事件曝光後引發網友熱議，不少人歪樓表示「眠豆腐很能扛耶」、「直接變成巧克力芝麻豆腐」。
另有網友分享類似經驗，稱自己曾拿出擱置已久的MacBook Air充電，不到5分鐘就聞到煙燻味，立刻拔除電源並將電腦移至磁磚地面；也有人曾將連接行動電源的手機放在棉被上，意外被棉被包覆後嚴重發燙，甚至出現膨脹情況。
消防粉專解析「熱失控」高溫反應可能自我加速
消防相關粉專「消防神主牌」轉發事件並指出，原PO研判電池近期已出現異常，加上MacBook放在床上充電、散熱不良，兩項因素疊加後可能提高起火風險，鋰電池內部由正極、負極、電解質與隔離膜等元件構成，一旦因高溫或損壞造成隔離效果下降，正負極接觸後可能瞬間短路，產生大量熱能，進一步使電解質分解並釋出可燃氣體，形成自我加速的「熱失控」反應。若過程持續發展，電池可能膨脹、破裂甚至噴出高溫物質，起火後也難以立即停止，只能持續降溫控制。
充電環境的正確選擇
消防粉專進一步提醒，床墊、棉被及枕頭等柔軟材質容易貼合筆電底部，阻礙通風與散熱，熱量在機身內累積，也可能因周邊布料屬可燃物而讓火勢擴大。若筆電出現突然關機、充電異常、機身過熱或續航力急遽下降等情形，代表電池可能已出現問題，應立即停用並送修。充電時則應放在平坦、堅硬且通風良好的桌面、木板或磁磚地面，並避免在睡覺或無人看管時持續充電。
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床墊僅局部燒出洞，網友驚呼「眠豆腐很能扛」
原PO表示，事後看到床墊只有局部被燒出一個洞，並未持續向外延燒，讓她忍不住猜測床墊是否具有相關安全設計，所幸最後僅造成財物損失，人員均平安無事。事件曝光後引發網友熱議，不少人歪樓表示「眠豆腐很能扛耶」、「直接變成巧克力芝麻豆腐」。
另有網友分享類似經驗，稱自己曾拿出擱置已久的MacBook Air充電，不到5分鐘就聞到煙燻味，立刻拔除電源並將電腦移至磁磚地面；也有人曾將連接行動電源的手機放在棉被上，意外被棉被包覆後嚴重發燙，甚至出現膨脹情況。
消防粉專解析「熱失控」高溫反應可能自我加速
消防相關粉專「消防神主牌」轉發事件並指出，原PO研判電池近期已出現異常，加上MacBook放在床上充電、散熱不良，兩項因素疊加後可能提高起火風險，鋰電池內部由正極、負極、電解質與隔離膜等元件構成，一旦因高溫或損壞造成隔離效果下降，正負極接觸後可能瞬間短路，產生大量熱能，進一步使電解質分解並釋出可燃氣體，形成自我加速的「熱失控」反應。若過程持續發展，電池可能膨脹、破裂甚至噴出高溫物質，起火後也難以立即停止，只能持續降溫控制。
充電環境的正確選擇
消防粉專進一步提醒，床墊、棉被及枕頭等柔軟材質容易貼合筆電底部，阻礙通風與散熱，熱量在機身內累積，也可能因周邊布料屬可燃物而讓火勢擴大。若筆電出現突然關機、充電異常、機身過熱或續航力急遽下降等情形，代表電池可能已出現問題，應立即停用並送修。充電時則應放在平坦、堅硬且通風良好的桌面、木板或磁磚地面，並避免在睡覺或無人看管時持續充電。