挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）與國家隊在2026年世界盃止步8強賽，他回國後缺席凱旋遊行，偕同女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen）飛到義大利西西里島參加Dolce & Gabbana高訂男裝秀，香港百億名媛榮文蔚在IG分享和哈蘭德的合照，還錄下他下樓梯時緊牽愛人的影片，小倆口公開放閃羨煞所有人。
名媛秀與哈蘭德合照 錄下他牽手護女友
名媛榮文蔚公開的照片中，她站在哈蘭德和演出Netflix情慾電影《禁錮之慾》的義大利男星米歇爾莫羅尼（Michele Morrone）身後，哈蘭德紮著乾淨髮髻，穿著D&G白色西裝，別上青蛙造型的胸針，展現不同於球場上的雅痞、俐落感。
此外，榮文蔚還上傳一段影片，可見哈蘭德準備下樓梯時，不忘緊牽著女友伊莎貝爾的手，小心翼翼地配合另一半的步伐行動，看得出哈蘭德對伊莎貝爾呵護備至。
榮文蔚身價高達百億 出身中國百年望族
68歲榮文蔚（Yvette）是香港知名社交名媛，出身中國百年望族「榮氏家族」，為中信泰富前主席榮智健的姪女，身價高達百億台幣，她因為長年活躍於時尚與慈善圈，熱愛並擅長舉辦社交派對，人脈相當深厚，曾經被封為香港Ball場（社交舞會）天后。
Yvette Yung 榮文蔚IG
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名媛榮文蔚公開的照片中，她站在哈蘭德和演出Netflix情慾電影《禁錮之慾》的義大利男星米歇爾莫羅尼（Michele Morrone）身後，哈蘭德紮著乾淨髮髻，穿著D&G白色西裝，別上青蛙造型的胸針，展現不同於球場上的雅痞、俐落感。
此外，榮文蔚還上傳一段影片，可見哈蘭德準備下樓梯時，不忘緊牽著女友伊莎貝爾的手，小心翼翼地配合另一半的步伐行動，看得出哈蘭德對伊莎貝爾呵護備至。
68歲榮文蔚（Yvette）是香港知名社交名媛，出身中國百年望族「榮氏家族」，為中信泰富前主席榮智健的姪女，身價高達百億台幣，她因為長年活躍於時尚與慈善圈，熱愛並擅長舉辦社交派對，人脈相當深厚，曾經被封為香港Ball場（社交舞會）天后。
Yvette Yung 榮文蔚IG
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