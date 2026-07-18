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隨著2026年世界盃進入最後決賽階段，國際足總（FIFA）不僅在場上賽事引起全球瘋狂，在商業戰場上更繳出了驚人的成績單。根據《The Athletic》綜合報導，本屆在美國、加拿大與墨西哥舉辦的世界盃，有望成為體育史上第一個總收入突破「100億美元」大關的超級賽事，締造前所未有的商業紀錄。國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）曾公開預測，2026年世界盃的總收入將達到2022年卡達世界盃的兩倍。事實上，國際足總在2022年便已取得了約58億美元的佳績，而本屆賽事透過大幅擴增至104場比賽，加上美國市場強大的商業消費能力，讓FIFA成功開闢了前所未有的商業疆域。與其他體育巨頭相比，本屆世界盃的影響力顯得更為顯赫，近期於法國巴黎舉辦的奧運，總收入僅略高於50億美元。同年夏天在德國舉行的歐洲盃，總收入約為29億美元。本屆世界盃多達78場比賽在美國舉行，美國成熟的職業體育市場，讓FIFA得以將商業價值極大化。儘管門票定價高得驚人，但球迷依然瘋狂搶購，本屆累積入場人數已突破600萬人。FIFA預計僅門票與款待服務收入就將達到約35億美元，是卡達世界盃的三倍。除了阿迪達斯、可口可樂等長期合作夥伴外，美國本土企業如家得寶（The Home Depot）、美國銀行（Bank of America）等爭相投入，最高單一贊助協議價值高達1億美元。全球媒體對足球的熱情持續高漲，美國轉播商福克斯（Fox）轉播美國隊賽事時，曾創下3000萬觀眾的歷史收視紀錄。然而，這頭「商業巨獸」也面臨長期的挑戰。梅斯（Meeus）等轉播權專家指出，雖然短期內透過擴編參賽隊伍至48隊、增加比賽場次能帶來更多廣告與轉播營收，但長期恐面臨「邊際效應」與觀眾疲勞。《紐約時報》分析指出，本屆世界盃的巨大成功，很大程度上得益於美國市場的「不可複製性」。當2030年世界杯前往西班牙、葡萄牙與摩洛哥時，經濟成熟度與商業開發空間均不及美國，FIFA是否能維持同樣的營收水準將是一大考驗。對於FIFA而言，目前最大的疑問已不再是「能否突破百億美元」，而是這場商業榮景，究竟是源自於世界盃本身價值的持續成長，還是僅僅是精準選中美國這個「商業金礦」的紅利？隨著2030年百年紀念賽事的到來，全球將持續關注這項賽事如何平衡商業開發與其作為足球聖殿的歷史意義。