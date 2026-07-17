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▲ 高雄市轄內有台糖油廠，查廠及抽驗就是地方政府的直接責任。經查111年至115年，高雄市政府對台糖油廠查廠6次，依法抽驗18件。（圖／高市府提供）

針對「致癌油」案，高市府今（17）日表示，查廠並落實抽驗是地方政府的責任。以此次事件中南僑為例，總公司在台北，工廠在桃園，品牌與供應鏈影響遍及全國，必須由中央及相關縣市共同追查；高雄市轄內有台糖油廠，查廠及抽驗就是地方政府的直接責任。經查111年至115年，高雄市政府對台糖油廠查廠6次，依法抽驗18件。中聯油脂致癌案延燒，台北市長蔣萬安繼昨天與民進黨北市議員簡舒培互嗆後，今天再度跟綠營議員有言詞交鋒，多次提及「高雄市府及中央政府有檢驗嗎？」對此，高市府今天做出上述表示。高市府指出，各地方政府面對的食安問題並不相同，高雄市的食安治理並非只有一種會議形式。依事件性質及風險程度，另有專家諮詢、重大事件專案會議及跨局處執行會議。高市府強調，市長陳其邁多次於不同會議如專家會議或專案會議均由市長親自主持，再由副市長、副秘書長及專業局處落實執行。這次問題油事件，市長7月2日即立刻指示啟動食安小組，並於7月7日及9日兩度召集專案會議，決定擴大追查及採最嚴格標準不分批次預防性下架。