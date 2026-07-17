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▲台北夏季旅展屏東館舞台人潮湧現，民眾搶著問答拿好禮.（圖／縣府提供） (1740.74 kb)

2026台北國際夏季旅展今（17）日起一連四天在台北世貿一館開展！屏東縣政府打破傳統展場框架限制，延續「城市遊樂園」主題概念，將屏東豐富多元的自然與人文觀光資源，巧妙轉化為一場充滿驚喜的南國夏日冒險，加上超高人氣的吉祥物「南國四寶」超萌現身，透過角色故事、趣味活動與特色商品，讓民眾感受屏東獨有的陽光、海洋與人文魅力。為展現屏東強大的觀光能量，屏東縣政府今年攜手縣內觀光產業夥伴共同參展，包含屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣旅行商業同業公會、屏東縣觀光創生聯盟等在地公協會。現場更集結了大花玫瑰休閒農場、邦尼巧克力工坊及南國紅逗等在地知名特色業者，在旅展現場串聯優質住宿、私房秘境遊程、在地私房美食與特色手作體驗，為引頸期盼暑假出遊的旅客，帶來全面的一站式南國旅遊攻略。屏東縣政府交通旅遊處表示，為了回饋民眾的熱情支持，展期四天特別推出「滿額好禮大放送」活動。民眾只要在館內消費達699元、999元及1,299元，即可參加現場抽獎，將多款屏東精美限定好禮帶回家，歡迎民眾把握限時機會。除了展場限定的豐富好康，屏東縣政府也藉由本次旅展平台，強力推廣第二屆「屏東旅遊購GO節」。即日起至10月31日止，民眾前往屏東旅遊、入住合作旅宿，且單筆消費滿1,000元，完成發票或住宿憑證登錄，即可參加「月月抽大獎」活動，總價值超過1,400萬元的獎項，包含6輛百萬汽車、電動機車、黃金及時尚家電等。未中獎的序號還可持續累積延續抽獎，住越多、買越多，中獎機會越高！屏東一年四季都好玩！縣府交通旅遊處指出，今年下半年已規劃多項指標性大型活動，邀請旅人深度探索屏東： 包括2026屏東單車旅遊季，精心規劃12條特色單車路線，串聯屏東迷人的山海景觀與地方特色產業，帶領民眾用雙輪深度感受在地風情。此外還有屏東風域祭，結合特色市集、在地手作體驗與深度走讀行程，帶領旅人深度體驗南國獨有的文化與自然風采。另屏東墾丁日本航空國際馬拉松是冬季跑旅的夢幻首選！賽事將於11月15日盛大登場，滿足廣大路跑愛好者的需求，邀請大家一起奔跑在國境之南。為了讓民眾的住宿旅遊與文化體驗安排能夠更加豐富安心，旅展現場特別安排「屏東金鑰獎」得獎業者的資訊推廣。縣府提醒民眾出外旅遊時，務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全。