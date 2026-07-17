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美股週五（17日）開盤後主要指數齊跌，晶片股持續走低，對AI支出日益增長的擔憂打擊了投資人情緒，導致全球科技股廣泛下跌。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌190.63點或0.36％；標普500指數下跌99.58點或1.32％；那斯達克指數下跌622.785點或2.42％；費城半導體指數下跌654.77點或5.27％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌5％、輝達下跌4.28％，美光下跌5.56％、SanDisk下跌5.39％，SK海力士ADR股價下跌3.49％，SpaceX股價下跌5.67％。晶片股與科技股全面下挫。根據《CNBC》報導，晶片類股持續低迷，iShares半導體ETF和VanEck半導體ETF盤中都下跌超過4％，半導體板塊領跌股市，雪上加霜的是，中國AI新創企業Moonshot AI最新發布了一款新AI模型，聲稱已縮小了與美國頂級產品之間的技術差距。從亞洲引發的晶片股拋售潮加劇，並且蔓延至歐洲然後是美國。BBH策略師在最新報告中指出，投資人正「越來越懷疑當前AI資本支出熱潮的可持續性」。報導表示，「國際結算銀行（BIS）的年度經濟報告特別發出警告，在過去由顛覆性科技所驅動的投資浪潮中，『繁榮與蕭條的週期交替』一直都是經常出現的常態特徵」。另外，在慘淡的科技股之外，Netflix在早盤股價大跌超過10％也引起關注，Netflix此前公布的第二季業績與預期基本一致，但獲利預測卻令投資人失望，這也反映在股價的狂瀉上。同時隨著伊朗緊張局勢升級，油價再度走高，國際布蘭特原油期貨與美國西德州原油期貨都上漲了超過3％，這也加劇了市場避險情緒。