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▲馬傑森和林襄在明星賽晚宴被拱公主抱、玩摸頭殺和磨鼻子。（圖／翻攝自m_r_g_g_g Threads）

▲林襄主動抓著馬傑森的頭磨鼻子，最後兩人拿到兩個紅包。（圖／翻攝自m_r_g_g_g Threads）

中華職棒明星對抗賽將於7月18、19日在臺北大巨蛋登場，今（17）日聯盟舉辦例行晚宴，「小龍女」林襄和男友樂天桃猿球星馬傑森當眾大放閃光彈，小倆口不僅上演公主抱、摸頭殺還親暱磨鼻子，讓全場爆出尖叫聲，林襄還高喊：「我沒喝醉！」林襄和馬傑森為了要拿到會長蔡其昌的紅包，被拱做出「愛的表現」，蔡其昌說牽手太便宜兩人，因此男方一把公主抱起女方，林襄稱要拍左臉比較好看，所以又換了位置再抱一次，接著台下又起鬨要摸頭殺，林襄一聽立刻伸出手摸摸馬傑森的頭。但全場不放過兩人，又大喊「磨鼻子」，這時林襄主動抓著馬傑森的頭磨了男友的鼻頭，讓現場尖叫聲四起，林襄不忘高聲澄清：「我沒喝醉！」蔡其昌在IG發文：「今晚是明星賽晚宴，還是這兩位帥哥美女的婚宴啊？搞得會長像證婚人一樣！」網友在留言區暴動大呼：「愛了！有夠閃」、「二話不說欸，哈哈哈」、「原來趁早的意思是趁早把明星賽晚宴變成婚宴」、「兩隊聯姻嗎」、「要在明星賽求婚了嗎」、「我炸湯圓都吃完了，龍蝦沙拉冷盤怎麼還沒上」、「畫面都是白的什麼都看不到啊！」