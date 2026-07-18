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2026年世界盃決賽即將在台灣時間周一（20日）凌晨登場，由阿根廷對決西班牙。然而，剛在四強賽驚險逆轉英格蘭的阿根廷隊，竟在前往決賽場地的途中遭遇「天氣攪局」。據英國《太陽報》報導，由於亞特蘭大當地發生強烈雷暴，阿根廷國家隊被迫滯留機場，嚴重打亂了備戰節奏。阿根廷隊原定於今日啟程前往紐約，準備迎戰西班牙。不料，亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場因雷暴天氣導致航班大面積延誤與取消，阿根廷全隊與代表團目前仍受困於機場。報導指出，亞特蘭大飛往紐約的航程通常約需2小時20分鐘，但若天氣狀況持續不穩，導致球隊必須等到次日上午才能順利起飛，這意味著阿根廷抵達紐約後，距離決賽開打將僅剩下不到一天的完整備戰時間。相較於提早抵達紐約新澤西基地、早已展開訓練的西班牙隊，阿根廷隊的備戰期明顯受到壓縮。儘管遭遇航班延誤，阿根廷隊在訓練安排上仍保持審慎。據阿根廷媒體《TyC Sports》報導，阿根廷隊在擊敗英格蘭不到24小時後，已於亞特蘭大進行了首次輕度恢復訓練。為了減輕球員疲勞，教練團對半決賽出賽超過60分鐘的主力球員進行了特別照顧，這群主力僅進行體能恢復訓練，訓練場邊還能見到梅西（Lionel Messi）、帕雷德斯（Leandro Paredes）等核心球員赤腳在長椅上談笑風生。而先前出賽時間較少的球員，則進行了強度較低的技術練習。原本阿根廷教練團計畫於周五（17日）在亞特蘭大進行本次行程中強度最高的一次訓練，作為飛往決賽地點前的「最後衝刺」。然而，突如其來的雷暴讓這項關鍵訓練計畫充滿變數。相比於阿根廷的忙亂，對手西班牙隊在周二以2：0擊敗法國後，目前已順利進駐紐約新澤西訓練基地。這段時間的領先優勢，讓西班牙隊得以獲得充分的休息與深入的戰術佈局。面對即將到來的世界盃決賽，阿根廷是否能迅速克服旅途疲勞與備戰受阻的壓力，調整出最佳狀態，將成為爭奪大力神盃的關鍵。