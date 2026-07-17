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▲桃園觀旅局局長展示本次展會滿額禮.凡於現場攤位消費，就送洗護旅行組；（圖／主辦單位提供）

全台年度旅遊盛會「2026台北國際夏季旅展」登場！桃園館好康大放送，祭出多重限定優惠與豐富活動，現場消費不限金額即送實用好禮，滿額好康再升級，更有機會將限量「舒華樂桃桃行李箱」抽回家。同步集結有五星飯店住宿券、餐券及特色伴手禮等限定好康，並規劃體感跑酷闖關遊戲與手作DIY體驗，優惠、好禮、互動一站滿足，四天展期精彩不間斷。桃園館今年以「夏日活動慶典」為核心主題，現場強力放送暑期指標性大型活動資訊：包括桃園地景藝術節與桃園蓮花季，即日起一路盛大展出至8月30日，集結藝術展演與賞花遊程。 另有桃園珍珠海岸國際音樂節，將於8月1日至2日熱力開唱，引爆濱海音樂盛會。 桃園大龍門溪遊記則由桃園市觀光發展基金會推廣，結合電動輔助自行車、在地文化導覽與特色美食，帶領民眾解鎖低碳特色新玩法。來到桃園館不容錯過的就是挑戰「跑酷闖關遊戲」！民眾可透過體感跑動完成遊戲任務，在遊玩中探索桃園新興秘境與景點，成功過關還能免費獲得金穗米花脆菓、南棗核桃糕等桃園涮嘴零食。此外，展期內特別邀請蘭園養蜂場與一級棒農場，現場帶來環保蜂蠟布及夏季防蚊液的趣味手作DIY體驗，活動採現場報名、額滿為止，非常適合大小朋友前來同樂。準備安排桃園小旅行的民眾，千萬別錯過展場獨家的住宿及餐券好康：包括尊爵大飯店推出極致優惠的五星級「尊爵客房住宿券」只要2,500元，更有餐券買10送1的超值方案。 名人堂花園大飯店平日聯合餐飲抵用券下殺499元、豪華雙人房住宿券旅展方案只要5,999元。 另桃園民宿發展協會攜手多家優質合法民宿共同參展，推出平日續住折扣、專屬房價優惠等多項超值好康。在地高人氣特色伴手禮也在現場開賣，包含宏旺食品「棗到杏福」展出杏福海苔脆片、無萃取黑芝麻糕等商品，任選2包僅需優惠價500元，消費滿千再送運動搖搖杯；則帶來「珍珠海岸聯名肉乾」（單入組180元、三入組458元）、魚豬肉乾禮盒及桃園黑豬肉香腸等限定組合，讓人輕鬆將在地好來桃園館消費就有好禮！凡於現場攤位消費，就送洗護旅行組；單筆消費滿999元、2,499元及3,999元，好康再升級，分別加碼贈送防水摺疊飛機包、漁夫帽及保溫保冷袋等實用好禮，數量有限，送完為止，讓民眾享受旅展優惠，還能將實用好禮帶回家。好康不只如此！即日起至8月30日，民眾至指定51家「桃園好棧」旅宿，住宿、餐飲、泡湯、休息或購物等消費單筆滿1,000元以上，並於活動網站完成登錄及上傳消費憑證，即有機會抽中限量200名的「舒華樂桃桃行李箱」，暢遊桃園還能抽好禮，為夏日旅程增添更多驚喜！