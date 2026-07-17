我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄24歲林姓女子連日頂著烈日外出，眼角膜竟「長青春痘」，就醫檢查發現，她角膜布滿密密麻麻發炎細胞沉積物，確診急性葡萄膜炎，收治個案的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，過去約有3成葡萄膜炎患者發病原因不明，近年醫界已開始關注劇烈高溫、寒流及溫差也是誘發原因。所幸積極治療後，視力已恢復正常。屏東一名24歲的林小姐前陣子因為右眼出現紅眼睛、眼眶深處脹痛、畏光、流淚而到眼科就診，洪啟庭指出，在裂隙燈下檢查發現，患者瞳孔附近有發炎現象，屬於前葡萄膜炎急性期，於是給予高濃度的類固醇每小時點一次，並要求每天回診。第三天，出現更影響視力的角膜後沉澱物，這些沉澱物的大小、顏色、形狀都不同，小的有如塵埃，小於100微米，大的如同羊脂狀，超過300微米，第四天，出現數不清的灰色角膜沉積物，到了第八天，密密麻麻的角膜沉積物看起像是痱子，也像青春痘，視力更下降到0.3。所幸經積極配合治療，每天回診、規律點藥，三周後，角膜上的「青春痘」終於一點一滴消退，原本混濁的房水重新恢復清澈，視力回升至1.0，沒有留下永久性視力損傷。洪啟庭指出，過去醫界遇到葡萄膜炎患者，第一步就是抽血檢查，確認是否患有僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎，或梅毒、肺結核、疱疹等病毒細菌感染，再逐一排除眼部外傷、腫瘤等因素。洪啟庭說，葡萄膜炎有時不一定能治好，嚴重者可能造成白內障、青光眼或永久失明，提醒夏季高溫除了預防中暑，若眼睛出現充血疼痛、對光敏感、視力變差或飛蚊症，應盡速就醫，把握黃金治療時間，避免留下不可逆的傷害。另一起案例則是，屏東縣70歲許姓男子一年前視力變差、3個月前左眼幾乎看不見，洪啟庭看診後，發現他的左眼白內障鈣化嚴重，外觀類似大理石與漢白玉，水晶體鈣化程度竟然跟骨頭一樣硬，檢查後發現其左眼僅剩0.05，水晶體已經出現嚴重白色鈣化，外觀類且似大理石與漢白玉。經手術後取出鈣化的晶體蛋白，長度約0.8公分，四周呈不規則狀；在X光下與人類的指骨比較呈現同樣緻密，代表他水晶體的鈣化程度竟然跟骨頭一樣硬，非常誇張。手術後病人回診追蹤一個月後，視力終於回到0.7。洪啟庭表示，人類出生時水晶體是透明無色，隨年齡增長逐漸變混濁，尤其40歲後水晶體變厚變硬，多數人先出現老花眼，50歲起部分視力模糊，70歲後90%長輩有白內障困惱。至於水晶體出現白色鈣化現象較罕見，發生比例約萬分之一。鈣化原因是水晶體內部鈣離子濃度異常升高，晶體蛋白與鈣牢牢結合，加上酸鹼值改變啟動類似於骨骼礦化過程，最終轉化為羥基磷灰石與磷酸鈣晶體，對視力影響很大，需手術處理。洪啟庭提醒，水晶體混濁可能會出現以下徵兆，包括視線模糊、夜間畏光與眩光、看物體色彩失去鮮明度、看東西出現重影、近視度數不斷增加等。白內障發生年齡近年來有不斷下降趨勢，應與3C產品中藍光有密切關係，必須特別防範。