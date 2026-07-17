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作為JORDAN BRAND台灣簽下的第一位棒球選手、台灣隊長陳傑憲今（17）日出席信義區舉辦的JORDAN THE ONE一對一總決賽，特別穿著設計款短T，胸前印有日文字樣「限界はない（沒有極限）」。陳傑憲透露，這4個日文字對自己意義重大，就像座右銘一樣，「代表遇到事情時，不要活在舒適圈，要勇敢衝破極限，才能更了解自己、追求更好的自己。」陳傑憲透露，自己的格言原本就叫做沒有極限，這次跟品牌討論後，決定個人款式衣服，就直接翻譯成日文，「我覺得這句話意義很深，每個人就是要突破自我，然後更成長。我覺得有點像座右銘的感覺，不斷地提醒自己，要讓自己變得更好。」當被問到看到小球員在場上一對一對決時，陳傑憲對女子組印象特別深刻，「王妍心的外型就很靦腆、然後很害羞，但剛剛看她，在場上打球其實蠻凶悍的，因為速度很快，然後投籃很準。尤其是她的衝撞爆發力，我覺得不像一般的女生，我都會覺得我自己上去打的時候就會被她打爆。」陳傑憲隨後自曝從小除了棒球之外，最喜歡打籃球，「大家都知道棒球員最怕的就是受傷，因為我們打籃球，有可能手指頭會『吃蘿蔔』，或者腳會拐到。所以，小時候教練就會禁止我們打籃球，但除了棒球以外，籃球是我第二喜歡的運動。」