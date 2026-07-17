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台積電（2330）16日法說會交出亮眼成績單，第2季稅後純益達7065億元、每股盈餘27.25元，毛利率67.7%，不僅優於財測，更改寫單季新高。然而，市場並未將利多轉化為買盤，反而因缺乏超乎預期的驚喜，引發獲利了結賣壓。受到權值股走弱拖累，台股17日爆發失望性賣壓，終場重挫2953點、跌幅6.4%，收在42671點，不僅跌破2300元整數關卡，也同步失守季線支撐，創下台股史上最大單日跌點紀錄。資深分析師周代運在臉書表示，此次台積電法說內容遠優於幾個月前市場最樂觀的預估，因此他對公司長線看法沒有改變，甚至仍認為台積電具有挑戰3000元的潛力。周代運指出，目前市場卻將法說內容偏向負面解讀，包括擔心資本支出增加將推升折舊成本、AI需求恐由盛轉衰，甚至連董事長魏哲家提到「羨慕記憶體廠毛利率」的一席話，也被解讀為台積電漲價能力有限、獲利已接近天花板。周代運認為，真正出現變化的並非基本面，而是市場情緒。當投資人信心不足時，再好的消息也可能被視為利空，市場因此出現過度反應。周代運提到，魏哲家在今年6月股東會曾向股東表示：「如果要買股票，請繼續買。」如今大盤又回到當時附近的位置，但不少投資人卻因短短幾天修正便急著停損出場。他認為，許多人口頭上強調長線投資、相信公司基本面，但一遇到股價波動便失去耐心，正是投資最容易犯下的錯誤，也難以真正享受企業長期成長帶來的報酬。針對市場何時有機會止跌，周代運依據時間轉折分析指出，下周二（21日）有望成為本波修正的重要黃金買點。不過，他也提醒，時間推估僅提供大方向，實際進場時機仍須觀察三項關鍵指標，包括成交量與價格結構是否改善、外資買賣超是否轉向，以及台積電等權值股是否出現明確止穩訊號，臨盤仍應以市場變化作為判斷依據。周代運強調，此次修正主要來自股價漲多後的獲利了結，市場需要時間整理籌碼，並不代表產業基本面已經反轉。他表示，目前無論是AI需求、台積電接單情況或半導體產業長線趨勢，都沒有出現明顯惡化，因此建議投資人不必因市場恐慌急於停損，也不宜過早搶反彈，而是保留資金、耐心等待盤勢止穩，再尋找較佳的布局時機。