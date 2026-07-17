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顏若芳轟北市未把關食安

顏若芳、蔣萬安劍拔弩張 雙方戰火一觸即發

致癌油風暴持續擴大，台北市議會開議第三天，藍綠白議員持續鎖定問題油進行質詢。今（17）日民進黨議員顏若芳質疑北市為何沒與其他縣市一樣自行抽驗苯駢芘？痛批蔣萬安指責別人前，卻沒有檢討自己。蔣萬安不甘示弱反嗆，那高雄有驗嗎？中央有驗嗎？雙標！事發後中央也不驗，這就是民進黨的態度。兩人唇槍舌戰，爆發激烈口角，場面相當火爆。顏若芳指出，中央在2021年就針對台北市業者抽驗苯駢芘55次，其他縣市屏東、新竹縣、桃園市、台中市、新北市也分別在2022至2024年間自行檢驗，那為何台北市沒有想到要去驗？第一時間，蔣萬安表示，市府在事件發生後，就驗了30個品項。絕大部分的源頭供應商不在台北市，所以一切就是依據標準作業流程，有一定的機制。如果長期有發現或是抽驗很高的風險，才會納入抽驗標準項目中。面對蔣萬安的回應，顏若芳明顯不能接受，直言「中央確實有很多要檢討的地方，但現在是台北市要如何把破洞補起來？」某百貨公司的餐廳在2023年、2025年發生食物中毒，但之前獲得的績優標章卻沒有撤下，為何不撤下來？你覺得只要上街頭就可以屏除掉食安的一個問題嗎？寶林你有處理嗎？沒想到雙方戰火一觸即發，蔣萬安怒嗆，高雄有驗嗎？中央有驗嗎？事發之後，中央有驗嗎？全部鴉雀無聲。顏若芳反擊：「你問Ａ答Ｂ，我在跟你講台北市衛生局。」蔣萬安則表示：「你才問A答B，雙標，這就是民進黨的態度，到現在還是如此傲慢，還想推卸轉移焦點，難怪人民要站上街頭。」顏若芳再回嗆，在跟你討論制度上，傳遞給民眾的資訊上出現一個問題，卻跟她扯這些。雙方越吵越激烈，蔣萬安瞪大眼睛怒轟，「你剛不是有問？」顏若芳說，她是說有食物中毒，為何標章沒有撤下來，在這邊扯什麼東西，莫名其妙，還敢上街頭，不先檢討自己。蔣萬安再反擊，「你才莫名其妙，用2014年的標準，你有沒有講一句話？民進黨政府處理的荒腔走板，你有講過一句話嗎？」顏若芳回嗆，這就北市府的大漏洞，這樣還敢上街頭？蔣萬安再回敬，人民當然有上街頭的權利。兩人針鋒相對，現場火藥味濃厚。