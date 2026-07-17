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強生抱怨「全世界都想要我死」

從上古神話起人類就在挑戰死亡

曾拍攝Netflix紀錄片、以「換血逆齡」聞名全球的美國科技富豪強生（Bryan Johnson），近日自爆確診目前無藥可醫的自體免疫性胃炎（AIG），胃正殘酷地「自己吃自己」。消息曝光後引發熱烈討論，對此，強生抱怨說「全世界都想要我死」，認為多數網友只是在「幸災樂禍」，強生強調自己挺身而出試圖「戰勝死亡」，應該是人類的盟友、「而非威脅」。強生自2021年啟動名為「藍圖計劃」（Blueprint）的抗衰老治療，先後聘請超過30名醫生與專家團隊監督整套治療方案，每年花費高達200萬美元（約新台幣6300萬元）。長年堅持嚴格純素飲食、每天吞下數十種營養補充劑、每週進行3次高強度運動，為了延緩老化，強生曾連續數月接受血漿置換治療。2023年4月，他更嘗試了震驚全球的家族「三代換血」實驗——將17歲兒子的血液注入自己體內，再把自己的血液輸給70歲的父親，驚世之舉讓他自稱「生物駭客」。不過，強生日前透露自己罹患了自體免疫性胃炎，免疫系統誤將健康的胃黏膜細胞當成攻擊目標，且這個疾病已經至少折磨了他10年後才被診斷出來。強生公開病情引發網友熱議，強生近日再度在社群媒體發文表示，「我被診斷出罹患不治之症的消息成了大新聞。這件事在社群媒體上無處不在」。強生指出，「許多人感到悲傷。然而，評論中佔據主導地位的，卻是幸災樂禍。全世界都想要我死」。強生認為，「人們內心深處有一個角落，特別樂見他人失敗，尤其是當那個人的存在在某種程度上威脅到他們自身的心理平衡，或是能讓他們自我感覺更好時」。許多網友罵強生是「自找的」、「活該」。強生不以為然地表示，「我之所以活該，是因為我挑戰了死亡。大眾正在上演一套根深蒂固的心理劇本，這套劇本代表了人類文化中最古老、最深層的故事」。強生聲稱人類歷史上第一個被記錄下來的故事，「就是吉爾伽美什在失去摯愛後尋求永生，卻在沐浴時被一條蛇偷走了青春之草，最終只能無奈接受凡人的命運」。此外古希臘神話中的醫神阿斯克勒庇俄斯，「因精通回春之術，甚至能起死回生。作為懲罰，宙斯用雷劈死了他，以維護掌控生死的至高權威」。強生認為人們需要這類故事的結局來維持自己的理智，「挑戰者必須失敗，且這種失敗必須看起來是咎由自取。這是一道自我防禦的盾牌。因為，如果死亡是不可避免的，那麼他們自己和所愛之人的存在以及死亡就是合理且無可迴避的。但是，如果死亡並非不可避免，那麼人們現實生活中的一切安全感都將不復存在」。強生坦言，他的主張會被指責為褻瀆、狂妄自大和自戀，再度激起網友憤怒。然而，強生強調死亡一直是全人類無所不在的關切，「此時此刻，與歷史上任何時刻都不同的是——肉體的死亡，可能不再是不可避免的」。強生最後反問大家，「如果我不該死呢？如果我是你的盟友，而不是威脅呢？」