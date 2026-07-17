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蔣萬安遭爆多次缺席食安會報 游淑慧籲用同把尺檢驗

▲ 高雄市轄內有台糖油廠，查廠及抽驗就是地方政府的直接責任。經查111年至115年，高雄市政府對台糖油廠查廠6次，依法抽驗18件。（圖／高市府提供）

中聯生產的大豆沙拉油驗出致癌物，民眾心慌慌！民進黨北市議員顏若芳今（19）日質疑北市府為何這幾年沒自主抽驗？蔣萬安則反問高雄有驗嗎？雙方在議場唇槍舌戰，戰火一觸即發。遠在南台灣的高雄市長陳其邁無端中槍，市府衛生局火速發新聞稿表示，落實抽驗、查廠是地方政府的責任，針對轄內的台糖油廠5年內，一共查廠6次，依法抽驗18件。高雄市衛生局指出，以此次事件中南僑為例，總公司在台北，工廠在桃園，品牌與供應鏈影響遍及全國，必須由中央及相關縣市共同追查。本次問題油事件，陳其邁7月2日即立刻指示啟動食安小組，並於7月7日及9日兩度召集專案會議，決定擴大追查及採最嚴格標準不分批次預防性下架。針對蔣萬安遭北市議員苗博雅爆料「多次缺席食安會報」，國民黨議員游淑慧臉書發文直言，陳其邁在16次的會議中，只有完整主持1次，另1場僅開場20分鐘就走人，籲民進黨檢驗請拿同一把尺。高雄市衛生局強調，各地方政府面對的食安問題並不相同，高雄市的食安治理並非只有一種會議形式。依事件性質及風險程度，另有專家諮詢、重大事件專案會議及跨局處執行會議。市長多次於不同會議如專家會議或專案會議均由市長親自主持，再由副市長、副秘書長及專業局處落實執行。