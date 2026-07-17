根據美國地質調查局（USGS）觀測，墨西哥恰帕斯州近海海域在台灣時間17日晚間10點48分發生芮氏規模7.3地震，地震震源深度僅15公里。美國地質調查局表示，太平洋部分地區，尤其是靠近地震震央的地區，存在海嘯風險，呼籲相關民眾注意。 我是廣告 請繼續往下閱讀 墨西哥南部瓦哈卡州長表示，該州首府感受到了「中等強度」的地震，目前尚未收到任何地震造成當地嚴重損失的報告。 根據《路透社》報導，瓜地馬拉、薩爾瓦多也有民眾感受到地震帶來的搖晃，還有居民因此從室內跑到街道上觀察狀況。 ▲根據美國地質調查局（USGS）觀測，墨西哥在台灣時間17日晚間10點48分發生芮氏規模7.3地震。（圖／翻攝自美國地質調查） 相關新聞 「全世界都想要我死」！換血抗老富豪患不治之症 轟酸民幸災樂禍晶片股繼續崩！台積電ADR重摔5％ 美股全面走低費半狂瀉逾600點割完韭菜急跳船？美企內部人士狂賣776億美元持股 20年來第二快防賊卻防不了白蟻！泰女房貸現金全鎖保險箱 一打開傻眼 倪浩軒編輯記者《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...作品集 墨西哥地震海嘯美國地質調查局