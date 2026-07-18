小狗飲料折疊架，外出野餐最實用。



我是廣告 請繼續往下閱讀 7-11飲料隱藏優惠！天天挑戰0元喝



7-11每年暑假最優惠的「飲料抽抽樂」自7月15日登場了，不用消費也能天天免費抽優惠。民眾只要打開7-11 APP及LINE官方帳號，每天各有2次抽獎機會，可抽中指定飲料任2件0元、49折、59折、69折、79折或89折，等於最低也享有89折優惠。



此外，民眾到門市結帳時，購買任兩件飲料還能先使用收銀機螢幕再抽一次折扣，若折扣沒有比線上抽到的更優惠，再使用APP或LINE的優惠券即可，提高拿到最佳折扣的機會。



▲7-11「飲料抽抽樂」自7月15日起祭2件最低折扣0元起優惠。（圖／7-11提供） 7-11飲料買2件加99元 送線條小狗飲料折疊架



除了飲料優惠外，7-11同步推出加價購活動，購買2件指定飲料加價99元，即可獲得超萌「線條小狗」4入飲料折疊架，外出野餐、露營都相當實用。由於造型可愛又兼具實用性，近期在各門市掀起搶購熱潮，不少網友紛紛表示「都缺貨欸」、「哪裡還有飲料架」、「飲料架好難找」。



▲7-11同步推出加價購活動，購買2件指定飲料加價99元，即可獲得超萌「線條小狗」4入飲料折疊架。（圖／取自7-11） 🟡全家霜淇淋6元多一支！雪糕買一送一



全家自本周五（17日）起至7月21日限定，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。



全家霜淇淋本月口味為「水蜜桃霜淇淋」，攜手台中市東勢區農會打造，選用生長於高海拔環境的「梨山水蜜桃」， 將細緻果香與綿密乳香完美融合， 入口散發如現摘水蜜桃般的清甜香氣， 為盛夏獻上療癒滋味。



▲全家霜淇淋6元多吃一支。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11買飲料直接結帳虧了，官方自7月15日起推出「飲料抽抽樂」活動，天天可在APP抽折價券，LINE、官方APP每日共可抽4次，最大獎為購買任2件飲料結帳0元，最小獎也有89折，且門市結帳可以立刻多抽一次，相當於每日最多可抽5次。且購買2件指定飲料加價99元還送線條