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天乾物燥，炎熱的氣候讓加拿大近日野火災情頻傳，加拿大總理卡尼（Mark Carney）坦言，最近幾週野火明顯升級，尤其在安大略省西北部，成千上萬的居民被迫撤離。而美國總統川普（Donald Trump）則找到加徵關稅的好藉口，抨擊加拿大野火導致美國大片地區都籠罩在煙霧之中，放話要將汙染成本添加到現有的關稅裡。川普當地時間週五在自家社群平台發文，指控加拿大沒有盡到維護森林和灌木叢的責任，導致美國遭受汙染，被不健康的空氣侵襲，讓空氣品質呈現危險且完全不可接受的地步。川普聲稱，自己會打給卡尼，詢問加拿大政府打算如何處理，大嘆美國的損失無法估量，高達數十億美元，這種蓄意疏忽的情況每年都在發生，而這些汙染成本必須計入加拿大目前支付的關稅中。諷刺的是，川普政府一向被認為不重視環保，儘管氣候科學家再三警告，人為活動造成的氣候變遷，正在增加野火、極端天氣事件發生的機率，川普政府卻還解散專門研究這類危機的實驗室。有美媒提醒，加拿大野火甚至可能影響將在紐澤西州舉行的世界盃總決賽，西班牙與阿根廷的對決，引發全球球迷高度關注。