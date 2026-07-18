近期投資人重新評估AI前景，晶片和半導體股票持續承壓，科技巨頭的市值排名也跟著洗牌，蘋果公司（Apple）當地時間週五超越輝達（Nvidia），成為全球市值最高的企業。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，自從2025年6月超越微軟以來，輝達一直保有全球市值王的頭銜，但踏入2026年後，情況開始扭轉，在市場質疑企業對AI技術的支出，是否過度擴張之際，蘋果的AI策略和「輕資本」支出模式反而獲得肯定，今年以來的股價已飆升近23%。
報導指出，蘋果股價持穩，最新市值為4.88兆美元，而輝達週五股價則下跌2.1%，市值約4.86兆美元，蘋果自去年4月以來首次重奪榜首，並獲滙豐（HSBC）調高投資評級至「買入」，理由是該公司擁有新的AI能力和強大的產品線。
匯豐指出，蘋果目前正處於最具創新性的產品線之一，此次的AI提振可謂正逢其時。
有分析認為，過去蘋果被視為AI競賽的落後者，如今市場情緒已經發生變化，此次估值洗牌，反映的或許是市場對盈利持久性的重視，而非AI潛在上行空間的投機。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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匯豐指出，蘋果目前正處於最具創新性的產品線之一，此次的AI提振可謂正逢其時。
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