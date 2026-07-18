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▲從預告來看，張凌赫在《這一秒過火》中，將被王楚然利用拋棄，令人揪心。（圖／微博＠這一秒過火官微）

中國男星張凌赫的新劇《這一秒過火》宣布定檔，將在7月19日也就是明日開播，播出平台為愛奇藝、騰訊視頻，預計中午12點整上線，讓觀眾相當期待。該劇女主角為甜美女星王楚然，兩人顏值相當般配；而故事背景設定在民國年間，張凌赫將飾演王楚然未婚夫的弟弟，這段「叔嫂禁忌戀」看點十足，勢必又將掀起新一波追劇潮。《這一秒過火》去年9月就殺青，定檔日期直到昨日才宣布，將在7月19日開播，消息一出讓劇迷興奮不已，因為這是張凌赫繼古裝劇《逐玉》後的最新力作，故事背景又設定在民國年間，妝容造型也都特別考究，粉絲因此看好《這一秒過火》，認為這部劇應該也有機會像《逐玉》一樣大爆紅。而《這一秒過火》故事改編自「匪我思存」的小說《如果這一秒，我沒遇見你》，劇情講述民國滬上，軍閥幼子慕容清嶧（張凌赫飾）因被抱錯而受盡養父虐待，少年出逃時被任素素（王楚然飾）所救，卻連累其家族遭滅頂之災。多年後兩人再度重逢、暗生情愫，但任素素為救他人，居然選擇假死遁逃，留慕容清嶧沉淪於喪失摯愛的悲痛中，怎料3年後，任素素竟再度回歸，卻成了慕容清嶧的準大嫂。兩人之間的愛恨情仇、權衡搏鬥成了本劇最大看點。預告中，張凌赫有不少壁咚王楚然甚至強吻她的片段，展現愛而不得的不甘；王楚然則化身女特務，有不少開槍、持刀的動作場面。而《這一秒過火》全劇共33集，明日在愛奇藝、騰訊視頻將一口氣上架6集，之後每日更新2集，預計8月2日會迎來大結局。