墨西哥恰帕斯州（Chiapas）近海海域，台灣時間17日晚間10點48分，發生芮氏規模7.3地震，震源深度僅15公里，一度發布海嘯警報。據了解，鄰近的瓜地馬拉、薩爾瓦多也感受到明顯震感，所幸目前並未傳出嚴重的災損或人命傷亡，但不少民眾都想起日前發生的委內瑞拉大地震。
根據《路透社》報導，地震發生當下，瓜地馬拉、薩爾瓦多也明顯搖晃，許多人嚇到跑出房屋。29歲的會計師瓦爾德斯（Alexander Valdez）在瓜國首都告訴外媒，自己當時真的嚇壞了，不由得回想起委內瑞拉不久前發生的大地震，在從8樓住所往下跑的過程，震動一直沒有停止。
43歲的瓜國客服人員扎卡里亞斯（Adolfo Zacarias）住在3樓，他沒有選擇逃跑，而是先躲在一根結構柱子下，等待地震過去。跟瓦爾德斯一樣，他也想到委內瑞拉大地震，直言記憶猶新，所以面對此次墨西哥強震實在害怕。
委內瑞拉大地震發生於上個月24日，當時短短1分鐘內，規模7.2、7.5的淺層強震接連襲擊該國北部，導致大量建築物倒塌，曠日持久的救援和搜索行動至今仍在進行，傷亡人數也持續攀升。
最新數據顯示，委國大地震已造成5069人死亡、16740人受傷，更新速度相當緩慢，究竟有多少遺體仍困在廢墟下等待挖掘，仍是未知數。
我是廣告 請繼續往下閱讀
43歲的瓜國客服人員扎卡里亞斯（Adolfo Zacarias）住在3樓，他沒有選擇逃跑，而是先躲在一根結構柱子下，等待地震過去。跟瓦爾德斯一樣，他也想到委內瑞拉大地震，直言記憶猶新，所以面對此次墨西哥強震實在害怕。
委內瑞拉大地震發生於上個月24日，當時短短1分鐘內，規模7.2、7.5的淺層強震接連襲擊該國北部，導致大量建築物倒塌，曠日持久的救援和搜索行動至今仍在進行，傷亡人數也持續攀升。
最新數據顯示，委國大地震已造成5069人死亡、16740人受傷，更新速度相當緩慢，究竟有多少遺體仍困在廢墟下等待挖掘，仍是未知數。