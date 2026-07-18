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▲蔡阿嘎與二伯結婚10年了。（圖／嘎嫂二伯臉書）

百萬網紅蔡阿嘎與老婆二伯近日因旗下品牌HAHABABY涉嫌抄襲的爭議遭到炎上，二伯的名字也引起討論。這個看起來相當陽剛的綽號，與她本人的形象不符，讓不少網友好奇為何取這個名字。對此，蔡阿嘎多年前曾解釋，二伯是源自她的本名李佩潔，取前面兩個字「李佩」的諧音，蔡阿嘎當時更驕傲地說：「我想的！」對於自己的創意相當滿意。二伯2016年與蔡阿嘎結婚後，經常陪著他一起拍片，也因此成為網紅，但她明明是女孩子，為何會被取「二伯」這個與性別相反的綽號，讓許多不熟悉他們的網友不解。對此，蔡阿嘎2022年曾在回覆網友的留言時，解答過這個問題。原來，二伯是源自她的本名李佩潔，由於前面兩個字「李佩」念起來像是「二伯」的台語發音，這才有了這個外號。蔡阿嘎當時還自豪地說，這個諧音梗名字就是他本人想的，而「二伯」也一直被沿用至今。目前二伯也有屬於自己的YouTube頻道，分別是「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」與「hahababyははベビー」，各自擁有75.3萬、19.8萬人訂閱，加起來也直逼百萬人，人氣不容小覷。不過近期HAHABABY涉嫌抄襲日系品牌服飾的爭議，讓蔡阿嘎夫妻倆都遭受不少打擊，他們面對外界質疑，始終未正面出來說清楚，這才讓風波持續延燒。《NOWNEWS今日新聞》記者已聯絡HAHABABY團隊，但至截稿前尚未獲得回應。