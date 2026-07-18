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2026年世界盃決賽將於台灣時間週一凌晨點燃戰火，由西班牙對陣阿根廷。西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）於賽前記者會中，針對各界最關注的「如何限制梅西（Lionel Messi）」議題給出了明確回應。此外，他也罕見分享了一段當年執教青年隊時與梅西交手的慘痛回憶，用親身經驗解釋自己過往對戰梅西的「慘痛經驗」。針對是否會採取「專人盯防」的戰術，德拉富恩特語帶幽默地講述了一段往事。當時他還在執教塞維利亞青年隊，在國王盃面對巴塞隆納，有人向他推薦了一位名為「梅西」的年輕小將。「比賽開始後，我們確實安排了球員對他進行一對一盯防。直到第70分鐘，比分還是0：0。因為防守他的球員領到黃牌，我只好把他換下場。」德拉富恩特苦笑回憶，「結果在接下來的15分鐘內，梅西一個人打進了4個球。」這段往事成為了最好的警示，德拉富恩特明確表示，決賽絕對不會安排專人「死守」梅西。「不會採取一對一盯防。但我們顯然會密切關注他，就像阿根廷也必須特別關注我們的球員一樣。這種等級的球員，本來就值得得到『特殊關注』。」對於外界質疑阿根廷在晉級過程中展現出「肮髒踢法」或「欺騙行為」，德拉富恩特展現了極高的風度與尊重。他直言：「請不要這樣說，我完全不認同這種標籤。我對阿根廷只有欽佩與認可，他們贏得了美洲杯、世界盃，現在又來到決賽，這是歷史級別的成就。」他認為阿根廷與西班牙在足球理念上有許多相似之處，雙方都是靠著團結與戰術細節來到這裡。對於將在決賽碰頭的好友兼對手——阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni），他也表達了高度敬意：「我們都非常期待對決，彼此欣賞、彼此認可，但我們也都是競爭心極強的人。」在談及賽前如何帶領年輕球員克服世界盃決賽壓力時，德拉富恩特再次引用了他慣用的「蜂巢哲學」——這源自於他對古羅馬歷史的熱愛。德拉富恩特強調：「比賽由細節決定，我們必須忠於自己的理念。」「蜂巢比單隻蜜蜂更重要，這意味著『團隊』高於一切。」德拉富恩特強調，他已向球員們說明了本屆賽事的特殊性，「無法改變的環境就去享受它」。他希望球員能將這種團隊理念貫徹到底，因為這正是讓西班牙一路過關斬將的關鍵。針對陣中新星亞馬爾（Lamine Yamal）的傷勢，德拉富恩特也給出定心丸。他證實亞馬爾先前因大腿硬傷輕微不適，但經過休息後，今天已完全正常參加訓練，身體狀況百分之百，已為決賽做好準備。