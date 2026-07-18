巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）16日突襲宣布，關閉「臺北經濟辦事處」，對此，中國外交部迅速表示歡迎，而我國副總統蕭美琴昨（17日）出席活動時則坦言，這對台灣確實是一個挫折，台灣外交處境真的非常辛苦。國外知名政治刊物《外交家》（The Diplomat）分析，中國在太平洋日益增長的影響力，恐怕正是推動巴紐做出決定的關鍵因素，背後牽涉的遠遠不只是兩岸外交摩擦這麼簡單。
戰略地位：超越兩岸外交的太平洋門戶
乍看之下，關閉辦事處似乎只是中國長期壓縮台灣國際空間的又一步。然而從地理位置來看，其意義遠超兩岸外交。
巴紐位於澳洲正北方，既是澳大拉西亞（Australasia）與東亞之間的戰略門戶，也是將能源運往台灣的海上航線關鍵節點。因此，這一決定預示著中國與區域大國之間，圍繞太平洋政治接觸、戰略基礎設施及海上通道的爭奪戰，將變得更加廣泛且持續。
台灣南線能源安全的要角
巴紐在台灣的能源安全與供應多元化上，扮演重要角色。在美、澳企業的合作開發下，巴紐的液化天然氣（LNG）產業每年向台灣供應約120萬噸天然氣，讓巴紐與澳洲、卡達、美國並列，成為台灣重要天然氣供應國之一。
以2025年為例，澳洲供應約占台灣LNG進口總量的38%，巴紐則占約6%，2國合計提供了台灣近44%的液化天然氣，意味著台灣有超過2/5的天然氣進口，來自赤道以南的供應商。
具韌性的天然氣運輸航線
從摩斯比港（Port Moresby）附近出發的LNG船，通常向東北穿越珊瑚海（Coral Sea）與西太平洋，再經菲律賓海抵達台灣。與必須通過荷姆茲海峽、馬六甲海峽或南海的卡達等中東供應路線不同，巴紐航線避開了數個主要的海上咽喉要道，為台灣提供了一條更具韌性的能源走廊。
外交受挫對台灣的潛在影響
分析認為，台灣在巴紐遭受的外交排擠，恐將逐步削弱自身海上與能源韌性。雖然關閉經貿辦事處，不太可能直接中斷現有的LNG合約或宣告商業義務無效，但它確實減少了台灣維持政府間接觸、支持商業關係、在緊急情況下進行協調，以及在這個具戰略地位的太平洋國家，保護自身利益的能力。
此外，巴紐與台灣的LNG航線不僅具備雙邊意義，更是廣泛太平洋海上運輸線（SLOC）網路的一部分。在南海危機或台灣突發事件中，這些水域可作為商業航運與軍事後勤的替代路線。同樣的海域對於數位連接（海底基礎設施）以及區域軍事機動性也至關重要。
中國在巴紐的全面滲透與戰略隱憂
中國在巴紐關鍵領域的擴張，為戰略層面帶來另一層擔憂。當地與中國相關的建設項目眾多，包括：萊城港（Lae Port）、托雷斯海峽（Torres Strait）附近的漁業開發項目、機場升級工程、摩斯比港政府數據中心及電子政務網路、庫穆爾海底光纜（Kumul Submarine Cable）、數位廣播系統及輸電工程等等。
報導指出，雖然單看這些項目，並不等於中國直接控制了巴紐的政策制定，但從整體來看，可能會創造長期的技術依賴、准入關係和後勤優勢，並在區域危機發生時，為中國提供額外籌碼，使台灣及其夥伴的行動自由變得更加複雜。
區域反思：建立互聯的防禦韌性
文章最後，作者表示，一旦危機爆發，重新建立關係與替代網路，將遠比現在保護現有網路困難，因此美國、澳洲、日本、菲律賓、台灣及太平洋島國，應將外交代表性、能源協調、港口透明度、通信基礎設施、海域覺知意識（Maritime Domain Awareness，MDA）以及維護自由開放的西太平洋走廊，視為區域韌性中，環環相扣的要素。
眼下，中國顯然已成功說服巴紐關閉台灣辦事處，如果後續中國成功施壓巴紐，阻礙運往台灣的LNG船隻，台灣的跨太平洋能源走廊將面臨更直接的威脅。雖然澳洲與巴紐簽署的《普克普克條約》（Pukpuk Treaty）要求雙方，針對可能影響條約實施的第三方活動進行協商，但該條約並不一定禁止巴紐與中國，進行所有形式的合作。
此外，該條約固然穩固了巴紐與澳洲的國防關係，但在國內安全、技術、基礎設施、警政及政治影響力方面，中澳戰略競爭仍將持續。巴紐這次突襲、片面關閉台灣辦事處的舉動，表明中國與其它區域競爭者的角力，早已延伸到軍事領域之外。
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乍看之下，關閉辦事處似乎只是中國長期壓縮台灣國際空間的又一步。然而從地理位置來看，其意義遠超兩岸外交。
巴紐位於澳洲正北方，既是澳大拉西亞（Australasia）與東亞之間的戰略門戶，也是將能源運往台灣的海上航線關鍵節點。因此，這一決定預示著中國與區域大國之間，圍繞太平洋政治接觸、戰略基礎設施及海上通道的爭奪戰，將變得更加廣泛且持續。
台灣南線能源安全的要角
巴紐在台灣的能源安全與供應多元化上，扮演重要角色。在美、澳企業的合作開發下，巴紐的液化天然氣（LNG）產業每年向台灣供應約120萬噸天然氣，讓巴紐與澳洲、卡達、美國並列，成為台灣重要天然氣供應國之一。
以2025年為例，澳洲供應約占台灣LNG進口總量的38%，巴紐則占約6%，2國合計提供了台灣近44%的液化天然氣，意味著台灣有超過2/5的天然氣進口，來自赤道以南的供應商。
具韌性的天然氣運輸航線
從摩斯比港（Port Moresby）附近出發的LNG船，通常向東北穿越珊瑚海（Coral Sea）與西太平洋，再經菲律賓海抵達台灣。與必須通過荷姆茲海峽、馬六甲海峽或南海的卡達等中東供應路線不同，巴紐航線避開了數個主要的海上咽喉要道，為台灣提供了一條更具韌性的能源走廊。
外交受挫對台灣的潛在影響
分析認為，台灣在巴紐遭受的外交排擠，恐將逐步削弱自身海上與能源韌性。雖然關閉經貿辦事處，不太可能直接中斷現有的LNG合約或宣告商業義務無效，但它確實減少了台灣維持政府間接觸、支持商業關係、在緊急情況下進行協調，以及在這個具戰略地位的太平洋國家，保護自身利益的能力。
此外，巴紐與台灣的LNG航線不僅具備雙邊意義，更是廣泛太平洋海上運輸線（SLOC）網路的一部分。在南海危機或台灣突發事件中，這些水域可作為商業航運與軍事後勤的替代路線。同樣的海域對於數位連接（海底基礎設施）以及區域軍事機動性也至關重要。
中國在巴紐的全面滲透與戰略隱憂
中國在巴紐關鍵領域的擴張，為戰略層面帶來另一層擔憂。當地與中國相關的建設項目眾多，包括：萊城港（Lae Port）、托雷斯海峽（Torres Strait）附近的漁業開發項目、機場升級工程、摩斯比港政府數據中心及電子政務網路、庫穆爾海底光纜（Kumul Submarine Cable）、數位廣播系統及輸電工程等等。
報導指出，雖然單看這些項目，並不等於中國直接控制了巴紐的政策制定，但從整體來看，可能會創造長期的技術依賴、准入關係和後勤優勢，並在區域危機發生時，為中國提供額外籌碼，使台灣及其夥伴的行動自由變得更加複雜。
區域反思：建立互聯的防禦韌性
文章最後，作者表示，一旦危機爆發，重新建立關係與替代網路，將遠比現在保護現有網路困難，因此美國、澳洲、日本、菲律賓、台灣及太平洋島國，應將外交代表性、能源協調、港口透明度、通信基礎設施、海域覺知意識（Maritime Domain Awareness，MDA）以及維護自由開放的西太平洋走廊，視為區域韌性中，環環相扣的要素。
眼下，中國顯然已成功說服巴紐關閉台灣辦事處，如果後續中國成功施壓巴紐，阻礙運往台灣的LNG船隻，台灣的跨太平洋能源走廊將面臨更直接的威脅。雖然澳洲與巴紐簽署的《普克普克條約》（Pukpuk Treaty）要求雙方，針對可能影響條約實施的第三方活動進行協商，但該條約並不一定禁止巴紐與中國，進行所有形式的合作。
此外，該條約固然穩固了巴紐與澳洲的國防關係，但在國內安全、技術、基礎設施、警政及政治影響力方面，中澳戰略競爭仍將持續。巴紐這次突襲、片面關閉台灣辦事處的舉動，表明中國與其它區域競爭者的角力，早已延伸到軍事領域之外。