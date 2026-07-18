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2026年世界盃決賽進入倒數階段，全球目光皆聚焦在阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與西班牙天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）這對「跨世代」對決上。兩人一張多年前拍攝的「澡盆洗澡」合影近日在社群媒體瘋傳，這段跨越時空的緣分令無數球迷動容。決賽前夕，梅西首度公開談及這段奇妙的宿命，並盛讚亞馬爾的天賦，直言兩人身上都有「街頭足球」的特質。談起那張風靡全球、亞馬爾還是嬰兒時期的合影，梅西在接受《阿斯報》（AS）訪問時難掩驚訝與感慨：「那件事真的太瘋狂了。當時他還只是一個嬰兒，我與他拍了一張照片……如今，我們兩個人竟然要在世界盃決賽相遇，這簡直難以置信。」對於這名來自自己深愛俱樂部（巴塞隆納）的天才後輩，梅西毫不吝惜讚美之詞，稱亞馬爾已是當今世界足壇最出色的指標性人物之一。「他才19歲，整個職涯才剛開始，前途無可限量。我衷心祝福他未來一切順利，因為他表現得越好，對巴塞隆納就越有利。」除了技術層面，梅西更指出兩人身上擁有一種難能可貴的共同特質，那就是在街頭奔放場地孕育出來的足球觀。梅西解釋道：「我們都是從小在街頭踢球長大的，對足球始終懷抱著最初的熱愛。對我們來說，最重要的就是上場踢球、享受比賽，而不去想那些沉重的壓力。」他認為這種對足球的純粹熱忱，是驅使他們不斷前進、在場上靈動發揮的關鍵。他坦言，年輕時追求漂亮球風，而如今更懂得如何平衡勝利與比賽的藝術，這些體悟都讓他成為了更好的球員與更好的人。儘管對亞馬爾充滿欣賞，但梅西也強調，在決賽賽場上，他不會手下留情，自己和球隊會盡力不讓亞馬爾成為世界盃冠軍。「我們都會努力不讓他發揮出最佳水平。西班牙踢得非常出色，而且他們不僅僅只有他。我們必須保持專注，因為阿根廷也同樣擁有爭勝的武器。」兩大巨星——一個是站在歷史巔峰的傳奇，一個是冉冉升起的超級新星，這場比賽，勢必將在足球史上留下深刻的印記。