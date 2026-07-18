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▲熊天平是資深男歌手，曾拿過第8屆金曲獎最佳作詞人獎。（圖／翻攝自熊天平YouTube）

熊天平是唱紅〈火柴天堂〉、〈夜夜夜夜〉的資深男歌手，晚年定居中國，已經鮮少出現在螢光幕上。近日一名網友卻意外取得熊天平的全家福合照，原來該網友買了一只二手的公事包，包包夾層內就放著這張拍攝於32年前的老照片，背後還有給「熊威」的留言；而熊威其實就是熊天平的本名，網友們因此努力與他聯繫，希望全家福能物歸原主。昨日晚間一名網友在Threads發文，分享自己於二手包包內找到的老照片，他說照片是一張拍攝於1994年的全家福，背面還有一串留言寫道：「熊威：我相信你會希望有一張和父、母親合照的照片。Take care of yourself !」讓他覺得這張照片應該意義重大，希望能幫它找到主人。該篇貼文曝光後，火速吸引萬人瀏覽、千人按讚，大家開始尋找蛛絲馬跡，想不到竟意外發現熊威原來就是歌手熊天平的本名。過去他還曾分享過自己爸爸的照片，與這張全家福中的長輩長得一模一樣，網友因此推斷這張就是熊天平的全家福。大家開始激動留言：「竟然是熊天平！這什麼起承轉蛤的劇本」、「在沒有網路以前的字都是那麼漂亮」、「熊天平94年時為25歲，97年出道發行第一張專輯《愛情多瑙河》」、「這張照片保存完好程度令人驚豔」、「好驚訝居然找得到熊威本人，更讓人驚訝的是大家都還記得他，而不是一堆留言問熊天平是誰？」目前在網友的齊心合作下，已經聯絡上熊天平的助理，他也現身留言：「謝謝您的用心， 幫忙留存了這份32年前的回憶。我是小熊哥的助理k-man，如果方便的話， 我能否親自跑一趟， 代替他謝謝您好嗎？他們人在北京， 我7月底恰巧會去一趟，也謝謝所有網友們的熱情，成就了這場暖心的《超級尋人任務》」。而熊天平的微博近日也有更新，他曝光岳母過世的噩耗，感謝親友們的悼念與安慰。熊天平的老婆是中國女歌手Marina楊洋，兩人結婚後熊天平就搬到中國定居了，近年僅出席過一些商演活動，已經很少上電視。而熊天平過去有多首膾炙人心的代表作，除了傳唱度最高的〈火柴天堂〉、〈夜夜夜夜〉，還有與袁惟仁合作的〈難說〉，以及出道首作〈愛情多瑙河〉。