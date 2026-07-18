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邁阿密熱火今夏透過交易迎來「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與波提斯（Bobby Portis Jr.），一舉提升爭冠實力，如今全隊還在屏息以待超級巨星詹姆斯（LeBron James）的決定，期待上演世紀大團圓。在等來詹皇之前，熱火總裁萊利（Pat Riley）表示，球隊的補強工作仍未結束，接下來自由市場仍將鎖定兩大目標：外線神射手與具護框能力的中鋒。萊利在球隊為安戴托昆波與波提斯舉辦加盟記者會後受訪時表示，現代NBA比賽節奏愈來愈快，因此球隊需要更多能把握空檔投籃的球員。「現在的籃球已經和過去不同，進攻節奏非常快，球員不停奔跑、切入分球，因此一定要有人能夠把空檔投進。」萊利說：「當你獲得空檔機會，就必須命中投籃。我們認為目前球隊已有一定的外線火力，但仍會持續尋找真正的神射手。」萊利也點出，目前陣中其實已有不少具備投射能力的球員。他提到，今夏加盟的哈達威（Tim Hardaway Jr.）就是可靠射手，而波提斯上季三分球命中率更高達45%；米契爾（Davion Mitchell）近年外線持續進步，維金斯（Andrew Wiggins）也有穩定外線火力，拉森（Pelle Larsson）同樣仍有成長空間。萊利說：「不要低估我們現在的投射能力，但如果能再找到一位每場都會被重點盯防的頂級射手，那當然是最好不過。」除了外線補強，熱火也希望再增加一名禁區長人。萊利坦言，球隊需要的是符合現代籃球需求、具機動性與護框能力的中鋒，而不是傳統低位型球員。他特別提到，今年夏季聯賽表現亮眼的葛爾丁（Vladislav Goldin）讓教練團留下深刻印象。葛爾丁日前已與熱火簽下一紙雙向合約，未來持續在熱火陣中接受訓練。「我很喜歡他在夏季聯賽的表現，他打得非常拚，也展現出身體對抗性與護框能力。」萊利表示，「接下來就是繼續提升其他技術細節。我們仍會觀察市場，看看是否有具備護框能力，同時又能拉開空間的大個子可以補進球隊。」目前自由市場仍有包括理查茲（Nick Richards）、尤班克斯（Drew Eubanks）、布萊德利（Tony Bradley）等中鋒可供選擇。此外，熱火目前也持續關注詹姆斯（LeBron James）的動向，外界盛傳雙方有望再度合作。不過在等待這位超級球星做出決定的同時，邁阿密仍將持續評估自由市場，尋找最適合球隊的射手與內線戰力，為新賽季爭冠做好最後準備。