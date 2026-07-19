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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週各星座運勢呈現幾家歡樂幾家愁，表示，巨蟹與摩羯座本週運勢大旺，不僅職場有大賺一筆、簽下大案的絕佳機會，感情上也迎來告白成功與脫單的緊密關係。然而，Princess也發出警告，水瓶與處女座需嚴防三角戀風波與揭發危機；金牛、天秤與天蠍在工作與感情上則顯得相對慘澹難搞，需多加注意職場人際並保持耐心。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週工作方面要積極一點，多些動力，否則會顯得太懶散。◾ 工作、事業運：要主動一點，不然是如雪片般飛來。◾ 愛情、桃花運：最近容易吸引有對象的桃花，但是你有點冷淡。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面關係欠佳，你會覺得對方冷淡難搞，不好拿下。◾ 工作、事業運：若是談生意，很難談成，生意不好。◾ 愛情、桃花運：對方喜歡的不是你這種類型的對象，你會覺得愛情很冷很難。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面容易挑剔、孤僻，但是其實還不錯。◾ 工作、事業運：如果是談生意會有點糟糕，你會滿失望的喔！◾ 愛情、桃花運：你會不太滿意現狀，但是桃花不錯還可以。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情工作方面都建議你自己主動，有機會雙得。◾ 工作、事業運：你主動談的話成功率100%，也有機會大賺一筆。◾ 愛情、桃花運：有交往的機會，也算是告白成功。本週運勢重點：工作這週愛情方面有露水桃花，是喜歡你的人，但是散的也很快。◾ 工作、事業運：沒有什麼成長空間，也可以說是生意不好。◾ 愛情、桃花運：不太想談戀愛，會有人喜歡你，但是桃花本質不夠好。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心對方的身邊出現了對象，有三角戀的跡象。◾ 工作、事業運：要小心鬧不愉快，否則生意不再上門。◾ 愛情、桃花運：對對方容易發瘋、執著，另外小心三角關係。本週運勢重點：日常、工作、愛情這週愛情工作方面都不容易，有可能人家不喜歡。◾ 工作、事業運：需要比較辛苦一點，否則沒有生意可談。◾ 愛情、桃花運：對方看起來無心，有努力無用的可能。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有桃花出現，但是你會很排斥對方這種類型。◾ 工作、事業運：不太順利，難談成。◾ 愛情、桃花運：有你不會喜歡的對象出現，但是對方很喜歡你，只是稍微沒話聊，是有點粉絲類型的對象。本週運勢重點：愛情這週愛情方面努力可能無用，對方不是你的桃花，稍微沒緣分。◾ 工作、事業運：有好的開始，很順利。◾ 愛情、桃花運：很主動積極追求對方，但是對方對你不是很喜歡還可能覺得你是爛桃花。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面都很旺，要好好把握。◾ 工作、事業運：有賺大錢的機會。◾ 愛情、桃花運：有脫單的機會，關係緊密。本週運勢重點：愛情、日常這週愛情方面若是三角戀很快就會知道答案了，發現第三者的存在、或自己當了第三者。◾ 工作、事業運：小心吵架職場人際關係不愉快。◾ 愛情、桃花運：有三角戀被揭發的機會，可能被發現可能對方跟你攤牌，但是跟對方的發展不錯。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有非單身的對象喜歡你，對方可能對感情現狀不滿，想劈腿。◾ 工作、事業運：有合作的機會，而且談的空間很大。◾ 愛情、桃花運：很有桃花運，但是對方可能非單身。