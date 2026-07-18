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法國足球史上最輝煌的篇章之一即將翻開新頁。隨著法國隊在2026年世界盃四強賽不敵西班牙，執教長達14年的功勳教頭德尚（Didier Deschamps）確定將在完成19日對陣英格蘭的季軍賽後卸下重任。根據知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）報導，法國足球協會已與足壇傳奇巨星席丹（Zinedine Zidane）達成口頭協議，將由他接掌這支世界級勁旅的帥印，征戰歐洲國家聯賽、2028年歐洲盃和2030年世界盃，相關文件將於本月正式簽署。對於法國球迷而言，席丹是國家隊歷史上最偉大的球員，他曾親手率領法國奪下1998年世界盃與2000年歐洲盃冠軍。不僅如此，他在皇家馬德里執教期間，兩度帶隊稱霸西甲，更創下驚人的「歐冠三連霸」紀錄，其冷靜的領袖氣質、管理頂尖巨星的豐富經驗，以及對大賽壓力的深刻理解，使他成為接替德尚的不二人選。席丹將接手的是一支人才濟濟的頂級強隊。陣中除了核心姆巴佩（Kylian Mbappé）外，還擁有登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利塞（Michael Olise）、巴科拉（Bradley Barcola）與杜埃（Désiré Doué）等天賦滿溢的進攻群，其陣容深度在世界足壇幾乎無人能及。德尚過去14年的執教風格以「務實與嚴謹」著稱，雖帶領法國奪下2018年世界盃冠軍，並兩度挺進決賽，但近期亦常因戰術過於保守，無法充分釋放前場球員的進攻天賦而遭詬病。外界普遍預期，席丹的入主將為法國隊帶來戰術上的顯著轉變。他在皇馬時期以「信任菁英」與「靈活應變」聞名，外界期待他能在保留德尚建立的紀律基礎上，給予姆巴佩等頂級球星更大的進攻自主權。席丹的首要挑戰，並非發掘新秀，而是打造一套能讓現有豪華陣容在關鍵大賽中，能持續掌控比賽節奏的系統。席丹接手的絕非一支「重建中」的球隊，而是一支近三屆世界盃皆闖入四強的常勝軍。對於法國隊而言，任何非冠軍的成績皆屬失敗，這也是席丹上任後將面臨的巨大壓力。預計席丹的首秀將於今年稍晚的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）登場。德尚的告別，象徵著一個時代的結束；而席丹的接任，則代表著法國足球從一位奪冠傳奇，轉向另一位奪冠傳奇。法國足球的目標從未改變：無論主帥是誰，使命永遠只有一個——贏得所有冠軍。