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2026年世界盃挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）率隊一路闖進8強，不僅場上的表現吸引全球目光，就連他綁著招牌金色長髮的髮圈，也意外成為本屆世界盃的熱門話題。根據英國媒體《太陽報》報導，哈蘭德在世界盃期間使用的髮圈，近幾週因曝光度暴增，在美國等市場掀起搶購熱潮，甚至出現缺貨、完售的情況，同時也曝光爆紅的髮圈並非來自歐美大廠，而是來自韓國鄉下的小工廠。英國媒體《太陽報》以「世界盃爆紅！哈蘭德配戴、偏遠企業製造的象徵性髮圈，在美國掀起熱潮後被搶購一空」為題進行深入報導。報導指出，哈蘭德在世界盃賽場上奔跑時，一頭招牌金色長髮總是被一條特製髮圈牢牢紮住，隨著轉播畫面放送，這款配件瞬間引起許多球迷討論。這款讓全球球迷瘋狂搜尋的髮圈，正式名稱叫做「KKNEKKI」。製造商是來自韓國的公司。據該公司銷售負責人透露，自世界盃開打這幾週以來，這款產品的銷量呈現「爆炸性飆漲」，美國市場更是直接賣到缺貨，創下該公司歷史上的紀錄新高。究竟這條髮圈有何魔力，能收服身價過億的當代頂級前鋒？根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，這款髮圈並非出自什麼歐洲時尚大廠，生產基地就位於韓國北部江原道春川市的產業園區內。製造公司的代表趙賢泰於1987年便研發出這款編織髮圈，核心優勢在於「即使在激烈的運動或大量出汗下，也絕對不容易鬆脫、滑落，具有極佳的耐用性與舒適配戴感」，這正好完美切合了足球員在場上高強度對抗的需求。這段緣份的起點也非常戲劇化。趙賢泰代表透露，自己是在觀看英超聯賽（Premier League）時，偶然在電視畫面上發現哈蘭德竟然戴著自家的產品。身為老闆的他靈機一動，特製了一款符合哈蘭德母隊曼城隊（Manchester City）代表色的天藍色髮圈送給他，因而與這位挪威巨星搭上了線。哈蘭德收到這份充滿誠意的禮物後大為感動，兩人關係日益深厚。哈蘭德更在2024年直接出資買下製造公司的歐洲授權合作夥伴「BonDep」的股份，從「愛用者」搖身一變成為「大股東」。在本屆美加墨世界盃開打前，哈蘭德更親自參與配色，推出了專屬的「哈蘭德特製版」髮圈，靈感正是來自他所效力的俱樂部與挪威國家隊。這款限定版在世界盃期間亮相後，瞬間被全球粉絲秒殺。趙賢泰代表感動地表示：「我們傳統的編織髮圈能得到世界級球星的認可，並讓全世界的球迷知道，真的非常高興和自豪。」