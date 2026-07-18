2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議，17日在上海登場，中國國家主席習近平罕見親自出席，並在開幕式發表演說。有分析認為，這是中國向全球展現科技野心的重要平台，對外傳遞中國AI戰略全面提升的明確訊號。此外，習近平還會見了赴中國參加WAIC的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）、柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet），誓言深化多方合作。
中國的「開源」戰略？
根據《BBC》報導，這場由中國外交部主辦、上海相關單位承辦的WAIC大會，是中國向全球展現科技實力的重要平台，對外傳遞出將中國AI從「產業發展工具」全面提升「全球共享治理」戰略的明確信號，特別習近平還在致詞時表示，人工智能發展不應該是某個國家的獨奏，而應是全球合作的交響。
分析人士認為，「開源」已成為中國AI戰略敘事的關鍵字，在美中科技競爭白熱化、西方對中國晶片出口管制持續收緊的背景下，中國正透過開源AI的「公共財」敘事，試圖打破「西方主導的封閉技術」生態，塑造中國作為建構「更具包容性」全球AI秩序的領銜者形象。
半導體評論者、新加坡科技諮詢網「TechTechChina」主編卓薇安（Vivian Toh）向《BBC》分析，中國路徑的意義，在於以「成本」為槓桿，撬動全球市場，開闢一條「低成本、高協作」的新賽道。
布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）研究員陳凱欣（Kyle Chan）也告訴《BBC》，就目前而言，中國在AI的開源模式，與美國頂級AI實驗室的封閉模式截然不同，低成本、高性能和可控性相結合，使得中國的開源模式，比以往任何時候都更具吸引力。
不過，專家也提醒，雖然中國看似取得了象徵性的勝利，但不能保證它就會無限期堅持開源模式，若後續網路安全和其它風險攀升，中國也可能重新考慮對開源模式的支援。
拉攏泰國、柬埔寨，深化東南亞連結
綜合中媒報導，習近平在會見阿努廷時表示，面對複雜國際形勢，雙方高層應密切往來，善用外長、防長「2+2」戰略對話機制，不只要加快推進中泰鐵路建設，還要拓展AI、航空航天、清潔能源等新興領域的合作，同時繼續大力打擊網賭、電信詐騙等跨境犯罪，為2國合作營造安全環境。
對此，阿努廷回應稱，泰國致力深化2國關係，願共同打擊網賭電騙，開展AI全球治理合作，積極支持習近平提出的四大全球倡議。
在與洪馬內對話時，習近平則指出，雙方應傳承老一輩領導人締造的深厚情誼，增進戰略互信，充實「鑽石六邊」合作內涵，加快「工業發展走廊」、「魚米走廊」建設，優化電力、農業等傳統產業，培育AI、數位經濟等新興產業。而在外交、國防、公安方面，則盼中柬善用「3+3」戰略對話機制，連手打擊走私、網賭電騙等跨境犯罪。
洪馬內表示，認同習近平提出的AI全球治理理念，也願與中國深化政治互信，擴大貿易與基建等項目合作，並加大打擊電信詐騙力道。
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根據《BBC》報導，這場由中國外交部主辦、上海相關單位承辦的WAIC大會，是中國向全球展現科技實力的重要平台，對外傳遞出將中國AI從「產業發展工具」全面提升「全球共享治理」戰略的明確信號，特別習近平還在致詞時表示，人工智能發展不應該是某個國家的獨奏，而應是全球合作的交響。
分析人士認為，「開源」已成為中國AI戰略敘事的關鍵字，在美中科技競爭白熱化、西方對中國晶片出口管制持續收緊的背景下，中國正透過開源AI的「公共財」敘事，試圖打破「西方主導的封閉技術」生態，塑造中國作為建構「更具包容性」全球AI秩序的領銜者形象。
半導體評論者、新加坡科技諮詢網「TechTechChina」主編卓薇安（Vivian Toh）向《BBC》分析，中國路徑的意義，在於以「成本」為槓桿，撬動全球市場，開闢一條「低成本、高協作」的新賽道。
布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）研究員陳凱欣（Kyle Chan）也告訴《BBC》，就目前而言，中國在AI的開源模式，與美國頂級AI實驗室的封閉模式截然不同，低成本、高性能和可控性相結合，使得中國的開源模式，比以往任何時候都更具吸引力。
不過，專家也提醒，雖然中國看似取得了象徵性的勝利，但不能保證它就會無限期堅持開源模式，若後續網路安全和其它風險攀升，中國也可能重新考慮對開源模式的支援。
拉攏泰國、柬埔寨，深化東南亞連結
綜合中媒報導，習近平在會見阿努廷時表示，面對複雜國際形勢，雙方高層應密切往來，善用外長、防長「2+2」戰略對話機制，不只要加快推進中泰鐵路建設，還要拓展AI、航空航天、清潔能源等新興領域的合作，同時繼續大力打擊網賭、電信詐騙等跨境犯罪，為2國合作營造安全環境。
對此，阿努廷回應稱，泰國致力深化2國關係，願共同打擊網賭電騙，開展AI全球治理合作，積極支持習近平提出的四大全球倡議。
在與洪馬內對話時，習近平則指出，雙方應傳承老一輩領導人締造的深厚情誼，增進戰略互信，充實「鑽石六邊」合作內涵，加快「工業發展走廊」、「魚米走廊」建設，優化電力、農業等傳統產業，培育AI、數位經濟等新興產業。而在外交、國防、公安方面，則盼中柬善用「3+3」戰略對話機制，連手打擊走私、網賭電騙等跨境犯罪。
洪馬內表示，認同習近平提出的AI全球治理理念，也願與中國深化政治互信，擴大貿易與基建等項目合作，並加大打擊電信詐騙力道。