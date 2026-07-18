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效力於美國職棒大聯盟休士頓太空人隊的台灣投手鄧愷威，在歷經右膝扭傷的休養與調整後，於台灣時間18日正式宣告傷癒歸隊。太空人球團於今（18）日發布陣容異動，將鄧愷威移出15天傷兵名單，重返大聯盟戰力陣容。根據總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，鄧愷威歸隊後將轉任牛棚，擔任長中繼角色，最快有望在今日對陣巴爾的摩金鶯隊的比賽中登板。鄧愷威今年開季初期在牛棚擔任中繼，約5月中旬轉任先發。然而，在密集出賽的情況下，他在6月底對陣老虎隊的比賽中，球速與球威明顯下滑，賽後他也坦言身體感到疲勞。隨後球團將其下放並改列15天傷兵名單，讓他利用這段期間進行徹底的修整。為了測試傷勢恢復狀況，鄧愷威近期被安排至新人聯盟進行兩場復健賽。合計出賽3局，未被擊出任何安打，送出3次三振，僅有1次保送，無失分。總教練艾斯帕達表示，歸隊後鄧愷威的角色將調整至牛棚，預計擔綱吃重局數的長中繼工作，這也讓他在運用球路時能更具侵略性，協助球隊鞏固中後段局數。回顧鄧愷威本季表現，雖然季中轉任先發時曾面臨考驗，但整體貢獻仍相當可觀。本季共出賽23場（含10場先發），繳出4勝6敗、3次中繼成功的成績單，累計投球64局，送出63次三振，防禦率4.36。球團希望透過角色的回調，減輕其先發時的負擔，讓他能以更好的體能狀態回饋球隊。除了鄧愷威歸隊的好消息外，太空人球團今日也針對外野陣容進行了調整。由於外野手馬修斯（Brice Matthews）因傷進入10天傷兵名單，球團隨即將農場排名第10的新秀外野手史賓塞（Lucas Spence）拉上大聯盟支援。