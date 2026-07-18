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非洲豬瘟海漂豬基因定序分析 與中國沿海流行株「高度一致」

7月22日前暫停金門豬肉、加工產品輸至本島離島 防檢署：嚴格落實運輸管制

金門金湖鎮新頭沙灘日前發現1頭海漂豬隻屍體，經防疫所採樣，檢驗確認非洲豬瘟病毒核酸陽性，病毒基因定序後，證實為目前中國境內廣泛流行新型重組株，與近年中國沿海地區流行株高度一致。農業部防檢署17日召開緊急應變會議，針對海漂豬確認為非洲豬瘟，全面提升防疫層級，並督導各分署及相關機關同步強化防疫、邊境查驗、輸運管制及宣導作為。防檢署指出，由於非洲豬瘟病毒基因體龐大，獸醫所已完成部分病毒基因片段定序，並與國際基因資料庫進行比對，結果證實「病毒屬目前中國境內廣泛流行新型重組株」，與我國去年海漂豬檢出的首例病毒型別相似。防檢署說明，其中，以2024年香港分離株 HK/DP/2024/KT-00117-2/16（GenBank：PX277559.1） 最為接近，序列相似度達99.78%至100%。防檢署表示，此次基因分析結果顯示，病毒與近年中國沿海地區流行株高度一致，研判仍屬境外疫情經海漂至邊境的個案，也再次顯示中國周邊地區非洲豬瘟疫情仍持續存在，海漂豬仍具有攜帶病毒風險。針對案發金門地區，防檢署指出，已立即啟動最高規格防疫措施；金門縣動植物防疫所已完成發現地點半徑10公里內25場養豬場健康訪視，確認所有豬隻健康情形均良好；並完成接觸人員、車輛及器械全面清潔消毒，降低疫病傳播風險。防檢署也表示，日前已宣布，自7月16日至22日止，暫停金門地區生鮮豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，高雄分署金門檢疫站持續督導機場及港口查驗作業，嚴格落實輸運管制措施。同時全面啟動多元宣導及通報機制，除了將公告函送航警、航空站、航空公司、海巡等單位外，擴大通知當地軍人服務處、便利商店及餐飲業者，並協請金門航空站透過跑馬燈、廣播及社群媒體加強宣導，另外運用LINE聯繫群組即時傳達最新管制措施，確保各項防疫資訊迅速到位。防檢署指出，同步責成各分署強化轄區邊境防疫工作，將持續每日彙整各分署查驗成果及與邊境管制機關協調情形。防檢署呼籲，非洲豬瘟仍持續於全球多個國家流行，病毒可透過受污染肉品、廚餘，以及人員、車輛、器械等媒介傳播，防疫工作絕不能有任何鬆懈。請民眾切勿違規攜帶豬肉及其製品入境，不任意棄置廚餘或動物屍體；如發現疑似海漂豬隻，切勿接觸或搬動，應立即通報當地防疫機關，由專業人員到場處理。