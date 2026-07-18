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2026年世界盃即將進入尾聲，法國雖然無緣冠軍，但場外話題卻比場內更加火熱。法國傳奇前鋒杜加里（Christophe Dugarry）在球隊0：2不敵西班牙、止步4強後，公開痛批這場比賽是「恥辱」，甚至形容自己有種「被欺騙、被背叛」的感受，引發軒然大波。而法國主帥德尚（Didier Deschamps）在季軍戰賽前記者會上，也動怒回擊提問的記者：「為什麼你們總是不去採訪那些會說好話的人，反而天天跑去追著那些只會噴髒水的人跑？」法國在本屆世界盃準決賽中以0：2完敗給西班牙，無緣晉級決賽。賽後，向來有話直說的杜加里在節目上火力全開，用詞辛辣地痛批國家隊的表現：「這不僅僅是一場敗仗，這甚至不是普通的出局，這根本是屈辱。我們都知道法國有可能會輸給西班牙，這從來不是問題。但用這種毫無鬥志、窩囊的方式輸掉比賽，絕對讓人無法接受。我現在的感覺，就像是被狠狠欺騙、遭遇詐騙、被玩弄於股掌之間，甚至感覺遭到了背叛。」在對陣英格蘭的季軍戰賽前記者會上，當現場媒體當面詢問德尚對杜加里的這番「詐騙背叛論」有何看法時，德尚的臉瞬間垮掉，並冷冷地回了一句：「下一題。」試圖直接跳過，但他心中的怒火顯然難以平息。隨後，德尚忍不住開啟連珠炮模式回擊：「你想讓我說什麼？很抱歉，我完全無法認同你的思考邏輯。不管他是記者、還是前國家隊球員，他愛說什麼就去說什麼。但是，少來指望我幫他收拾殘局，我坐在這裡不是為了幹這種事的。」《隊報》在報導中敏銳地指出，當時的德尚陷入了一種矛盾的心理掙扎，他一方面想趕快結束這個令人作嘔的話題，另一方面卻又極度想把自己的不滿狠狠宣洩出來。最終，德尚選擇了後者。在回答完另一個與此完全無關的提問後，德尚突然轉過頭，主動對著剛才提問的《歐洲體育》記者補刀，用諷刺的口吻說道：「為什麼你們總是不去採訪那些會說好話的人，反而天天跑去追著那些只會噴髒水的人跑？啊，我懂了，如果大家都知道我們兩個人的關係其實『完美無瑕』，那很多靠寫故事吃飯的人可能就要失業了吧？」