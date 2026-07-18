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▲馬傑森（左）昨晚大方公主抱林襄，小倆口甜蜜放閃。（圖／山G哥Threads@m_r_g_g_g）

啦啦隊女神林襄與中職樂天桃猿內野手馬傑森自從戀情曝光後，越愛越高調，昨（17）日晚間出席中華職棒明星賽晚宴，不僅大方公主抱、磨鼻子放閃。林襄在台上唱跳兄弟本色的饒舌歌〈Fly Out〉時，馬傑森也坐在台下盯著看，好兄弟林子崴錄下他的表情，還問他評價如何，結果馬傑森竟開玩笑調侃林襄「缺錢嗎？」無情的吐槽讓粉絲們笑翻，更直呼馬傑森完蛋了。昨日許多球星、啦啦隊成員出席明星賽前的晚宴，林襄更和幾名女孩一起上台帶來唱跳表演，搞笑戴上頭巾、墨鏡，裝作嘻哈歌手，大唱饒舌歌，讓台下眾人全都笑翻。林子崴這時也舉起手機錄影，先拍了林襄的賣力演出，又將鏡頭轉過去對準馬傑森，要他講一下感想。結果馬傑森的反應超爆笑，他前面明明看得很入迷，發現林子崴錄影後，又露出困惑表情，假裝不解，還開玩笑調侃林襄豁出去表演，難道是「缺錢嗎？」無情吐槽自己的女友，讓粉絲笑到不行。林子崴事後將影片上傳至Threads，吸引1萬多人按讚，大家看了也紛紛留言：「所以明天進場球迷是不是應該自備墨鏡」、「果然還是臭馬傑森」、「好喜歡他們現在大大方方的樣子」、「居然沒誇好聽，回家應該完蛋了」、「缺錢的話，你們辦場婚禮就有紅包了，計畫通」、「她缺一顆鑽石啦」、「跪求大巨蛋原地結婚」。兩人昨晚在晚宴上，為了從中華職棒會長蔡其昌手中拿下紅包，馬傑森還應觀眾要求，直接公主抱林襄。之後台下又鼓譟他們「摸頭殺」、「磨鼻子」，林襄也以姐姐姿態主動出擊，抓過馬傑森的臉直接碰在一起，讓現場充滿粉紅泡泡，粉絲也期待他們修成正果。