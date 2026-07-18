網友於社群平台爆料，與韓籍先生到西門町逛街，欲購買路邊水果攤的台灣芒果，價目表上寫芒果100克80元，她便隨便指了一顆，沒想到老闆秤完重後，一顆竟要價860元，讓她聽完當場嚇跑。
一名網友在Threads發文表示，於16日陪韓國家人逛西門町時，對方看到水果攤販售芒果，便想買來嘗鮮。當時攤位標示價格為每100公克80元，由於不清楚水果實際重量，便隨手挑選一顆金煌芒果請店家秤重計價，秤完業者報價一顆竟要860元。
原Po表示，雖然知道觀光景點物價可能較高，「但是一顆欸！一顆芒果860這個價格也太驚悚了」。該文引發討論，網友認為以每100公克80元換算，相當於每台斤高達480元（每公斤800元），《NOWNEWS》記者也實際上「農產品批發市場交易行情站」查詢，昨（17）日平均價為每公斤36元，該業者售價等於是上游價將近13倍價格。也有網友分享，目前在超市一顆僅約89元，認為860元等於約10倍的售價，明顯偏高。
大批網友也紛紛留言批評：「台灣觀光業的毒瘤」、「西門町的攤商真的是台灣之恥，專門坑外國遊客」、「比韓國在買芒果還貴！去年濟州島芒果價錢已經夠驚嚇了欸」等，也有網友建議「絕對不要在西門町買水果，寧可到全聯裡面也有賣」，事實上不僅全聯、西門町附近也有萬家福等量販店，或靠近萬華一帶早上也有傳統市場，價格相對透明也較能有公平價格。
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大批網友也紛紛留言批評：「台灣觀光業的毒瘤」、「西門町的攤商真的是台灣之恥，專門坑外國遊客」、「比韓國在買芒果還貴！去年濟州島芒果價錢已經夠驚嚇了欸」等，也有網友建議「絕對不要在西門町買水果，寧可到全聯裡面也有賣」，事實上不僅全聯、西門町附近也有萬家福等量販店，或靠近萬華一帶早上也有傳統市場，價格相對透明也較能有公平價格。