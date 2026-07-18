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漫博展區開放試玩 完成任務抽3C、拿限定周邊

▲《三國群英傳：策定九州》漫博展區推出「觀測九州」與「天命啟航」活動，玩家完成試玩及出示預約畫面即可參加挑戰。（圖／翻攝自《三國群英傳：策定九州》）

▲漫博現場規劃「開弓伏擊」與「飛鳶突襲」活動，玩家可挑戰弓箭任務，並參加每日舞台互動。（圖／翻攝自《三國群英傳：策定九州》）

▲《三國群英傳：策定九州》展場限定好禮包括3C獎品、冰涼飲料、小喬滑鼠墊及「天命玉璽」。（圖／翻攝自《三國群英傳：策定九州》）

人氣 Coser Zoey 化身小喬 展期不定時現身

▲人氣Coser Zoey將化身《三國群英傳：策定九州》角色「小喬」，於漫博展期不定時現身與玩家互動。（圖／翻攝自《三國群英傳：策定九州》）

主打空中戰場玩法 S1賽季預告送出逾700抽

▲《三國群英傳：策定九州》展區位於台北世貿一館D101-315，鄰近GAMERS CON主舞台。（圖／翻攝自《三國群英傳：策定九州》）

🟡《三國群英傳：策定九州》參展資訊

▲《三國群英傳：策定九州》將於8月13日在Android、iOS及PC平台同步展開公測。（圖／翻攝自《三國群英傳：策定九州》）

▲《三國群英傳：策定九州》事前預約人數突破30萬，解鎖全服贈送武將「趙雲」獎勵。（圖／翻攝自《三國群英傳：策定九州》）

宇峻奧汀旗下跨平台SLG新作《三國群英傳：策定九州》宣布，事前預約人數已突破30萬，解鎖全服贈送人氣武將「趙雲」獎勵，遊戲將於8月13日在Google Play、App Store及PC平台同步展開公測。官方也將參加7月23日至27日於台北世貿一館登場的國際電玩電競產業展（GAMERS CON），現場以遊戲中的「凌空對決」、「林地埋伏」兩大地形概念打造展區，推出四大限定活動及紀念商品，並邀請人氣Coser Zoey化身「小喬」與玩家互動。《三國群英傳：策定九州》展區將以遊戲中的「凌空對決」及「林地埋伏」地形為概念布置，並規劃四大限定活動。玩家於試玩區完成體驗後，可獲得宇峻奧汀展區共同活動所需的「智慧碎片」，集滿指定數量即可參加3C獎品抽獎。出示Google Play或App Store預約畫面，則可挑戰「軍糧一把抓」活動；完成官方粉絲團按讚及指定貼文分享，也可獲得飲品。現場另設有弓箭挑戰，玩家需站上特製台階模擬遊戲中的高地攻擊，成功擊敗目標即可獲得限定「絕色小喬滑鼠墊」。展覽期間每日11時30分至中午12時，主舞台也將舉辦互動遊戲，參加者有機會獲得以遊戲元素設計的「天命玉璽」紀念品。官方此次邀請人氣 Coser Zoey 扮演遊戲角色「小喬」，展覽期間將不定時於攤位與玩家合照、互動，也會參與主舞台活動，詳細登場時段將透過官方社群公布。《三國群英傳：策定九州》以三國時代為背景，主打跨平台SLG玩法，加入空中戰場、高低差地形、林地伏擊及即時部隊操作等戰術要素。官方表示，遊戲公測後的S1賽季，玩家可透過遊戲內活動累積獲得超過700次招募機會，並自由搭配武將與部隊陣容。《三國群英傳：策定九州》預計8月13日於Android、iOS及PC平台同步公測。目前事前預約活動仍持續進行，除了武將趙雲、聚義令及限定稱號外，完成指定平台或網頁預約，也能取得兵書自選箱、元寶等遊戲虛寶，並參加手機抽獎活動。📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）📌時間：10:00～18:00📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段 5 號）📌展區位置：D101-315