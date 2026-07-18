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在這個房價高漲的時代，許多青年為了存頭期款不吃不喝，但英國一名21歲的大男孩卻做出驚人的瘋狂決定！《BBC》報導，雅各（Jacob Allmendinger）毅然清空打工5年存下1萬英鎊的買房基金，只為帶著80歲阿公飛往美洲親臨世界盃現場。這場圓夢之旅不僅在社群掀起萬人淚崩，甚至引來神秘富豪霸氣出手全額買單，迎來最溫馨的奇蹟反轉結局。雅各與阿公傑夫（Geoff Golliker）長年都是忠實球迷，自從奶奶不幸過世後，足球更成為爺孫倆走出悲痛、相依為命的精神寄託。過去都是阿公帶著年幼的雅各去看球，如今阿公已經80歲了，下一次世界盃不知道還能不能走得動，因此雅各決定「報恩」。面對孫子毫無預警的貼心邀約，阿公傑夫感動地表示，自己當時連一秒都沒猶豫就大聲答應，如果老伴還在世，也絕對會舉雙手贊成這趟熱血旅程。爺孫倆的追球足跡隨後踏遍了紐約與亞特蘭大，他們甚至還一路飛到墨西哥的阿茲特克體育場，親眼見證了英格蘭以三比二擊敗墨西哥的歷史性大戰。這對年齡相差將近60歲的超級球迷，因為真摯的祖孫情誼在街頭與社群上迅速暴紅，大眾紛紛盛讚：「房子買下的是冰冷的空間，但與至親共同創造的溫暖回憶，才真正填滿了生命的容器！」這段充滿洋蔥的真實故事在台灣各大平台掀起巨大迴響，許多曾遺憾未能及時陪伴長輩的民眾紛紛紅了眼眶，甚至有人共鳴分享：「，珍惜相伴時光。」不過也有不少台灣人無奈「歪樓」感嘆，直呼「大環境不同，在台灣根本不敢這樣衝」。這段充滿洋蔥的真實故事在各大平台掀起巨大迴響，許多曾遺憾未能及時陪伴長輩的群眾紛紛紅了眼眶。令人驚喜的是，命運很快就給予了這名孝順的大男孩奇蹟般的回饋。一家線上加密貨幣公司 Metawin 深受故事打動，為了向這份無價的跨世代親情致敬，竟然，形同讓這趟夢幻的世界盃之旅由企業「」，希望他回家後能繼續朝買房夢想邁進。打開網路銀行看到原封不動的頭期款，雅各震驚直呼完全不敢置信，開心地說這筆錢會先好好存起來，未來甚至還想規劃帶阿公去挑戰2028年的歐洲國家盃。阿公傑夫也笑稱，自己在這趟旅程中還學會了怎麼用手機叫 Uber。雖然英格蘭最終在四強準決賽憾負宿敵阿根廷，但明（19）天迎戰法國隊的季軍爭奪戰，不論這對幸運的爺孫是否再度親臨現場力挺三獅軍團，這段追夢過程都已成為他們一輩子難以忘懷的溫馨篇章。