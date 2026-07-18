英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger），近日在接受外媒訪問時，提到全球過度依賴台灣晶片一事，警告若中國完全切斷台灣能源供應，導致台灣面臨電力危機，對全球造成的經濟衝擊，恐將超越1930年代的「經濟大蕭條」（The Great Depression）。
根據外媒《Benzinga》報導，季辛格是在接受《All-In Podcast》共同主持人卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）採訪時，做出有關描述，形容台灣在地緣政治緊張加劇下的脆弱性，如果中國完全切斷台灣能源供應，台灣將面臨重大風險。
按照季辛格的說法，當一座晶圓廠被關閉時，無法在90天內重啟， 而台灣一旦發生限電或斷電，對全球造成的經濟衝擊，將比經濟大蕭條還要嚴重。
季辛格發表此番言論之際，正值英特爾股價持續承壓，儘管在美國政府強化本土晶片製造、川普政府購買持股，以及獲得輝達挹注資金等因素影響下，英特爾的股價在過去1年中已飆升逾320%。
在訪談中，季辛格也分析了英特爾這間公司的衰退，是因為過去很長一段時間，都是由非專業背景的人領導所致，甚至在他2021年重返英特爾時，還是該公司15年來，第1位具備技術背景的領導人。
季辛格直言，涉及數十億美元的重大決策，不能只靠試算表就完成，除非科技發展趨勢允許，否則這種做法無疑是一種糟糕的投資。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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季辛格發表此番言論之際，正值英特爾股價持續承壓，儘管在美國政府強化本土晶片製造、川普政府購買持股，以及獲得輝達挹注資金等因素影響下，英特爾的股價在過去1年中已飆升逾320%。
在訪談中，季辛格也分析了英特爾這間公司的衰退，是因為過去很長一段時間，都是由非專業背景的人領導所致，甚至在他2021年重返英特爾時，還是該公司15年來，第1位具備技術背景的領導人。
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