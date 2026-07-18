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2026年世界盃決賽即將在台灣時間7月20日凌晨3時開踢，由阿根廷與西班牙上演強強對決。然而，在國際足聯（FIFA）正式宣布決賽裁判名單後，卻引爆軒然大波。本次大賽的決賽，竟然破天荒指派了來自斯洛維尼亞的溫契奇（Slavko Vinčić）擔任主審。他過往涉嫌販毒、召妓集團被捕的黑歷史以及在歐冠時對西班牙球隊針對性的黑哨，也全被媒體起底。在決賽裁判名單公布後，全球各大媒體紛紛報導主審溫契奇的驚人背景。法國媒體《隊報》直接指出：「他曾因涉嫌販毒與媒介賣淫遭到逮捕。」這起轟動一時的醜聞發生在2020年5月，波士尼亞警方發動大規模掃黑行動，為了瓦解一個集結販毒、武器走私及跨國賣淫的龐大犯罪組織。當警方突襲畢耶利納近郊的一處山頂小屋時，當場逮捕了35名嫌疑犯，其中就包括了名哨溫契奇，以及涉嫌經營賣淫網路的塞爾維亞知名豔星艾芬（Tijana Ajfon）。儘管溫契奇最終宣稱自己只是「誤入飯局」並獲不起訴處分，僅作為證人接受偵訊，但這段黑歷史在世界盃決賽前夕被翻出，依舊讓國際足聯的用人標準備受質疑。除了場外的私德爭議，溫契奇在俱樂部賽事中的執法尺度，更讓西班牙球迷將他視為「頭號公敵」。在本賽季的歐洲冠軍聯賽半準決賽的第二回合中，他執法皇家馬德里（西甲）對陣拜仁慕尼黑的關鍵大戰。令人震驚的是，溫契奇在開賽僅僅8分鐘內，就連續塞給皇馬主力中場卡馬文加（Eduardo Camavinga）兩張黃牌，並以「惡意拖延時間」為由將他紅牌驅逐出場。這個判罰當場引爆西班牙全國怒火，皇馬主帥阿貝羅亞（Álvaro Arbeloa）賽後痛批：「卡馬文加的紅牌完全無法理解。這太不公平了，溫契奇是不是根本忘了人家已經拿過一張黃牌？」西甲另一支豪門巴塞隆納同樣對他恨之入骨。在2022-23賽季的歐冠聯賽中，巴薩對陣國際米蘭，擔任主審的溫契奇在場上瘋狂沒收巴薩中場佩德里（Pedri）的關鍵進球，甚至連明顯的12碼罰球都直接無視，終場巴薩以0：1吞敗。當時的巴薩高層，甚至正式向歐洲足總（UEFA）提出嚴正申訴，揚言要對這群裁判團進行法律訴訟。與西班牙將他視為災星的態度截然不同，溫契奇在國家隊賽事中，反倒曾留下有利於阿根廷的紀錄。在2022年卡達世界盃小組賽中，阿根廷雖然以1：2爆冷不敵沙烏地阿拉伯，但當時擔任主審的溫契奇，單場對沙烏地阿拉伯發出6張黃牌，當時就被質疑是否在保護阿根廷。由於本屆世界盃一路上，外界對於「裁判判罰過度偏袒阿根廷」的質疑聲浪本就此起彼落，如今在最關鍵的冠軍大戰，FIFA竟出奇招起用了這位與西班牙足壇結怨已深、甚至有過犯罪爭議的斯洛維尼亞主審，不免讓許多西班牙球迷感到擔憂。