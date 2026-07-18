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致癌油風暴持續延燒，台北市長蔣萬安17日怒嗆，「民進黨政府逼我吃毒油，逼我上街頭」，號召民眾25日上凱道抗議。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，蔣閃電出招，不僅劍指賴政府，同時也在對黨中央做壓力測試。「蔣萬安出招劍指賴政府也施壓黨中央」，鈕則勳表示，蔣萬安號召7月25日上凱道，喊出對食安的訴求，並要求「賴清德道歉、卓榮泰下台」，他以非常快速的動作拜會了藍白黨團與黨中央，主席鄭麗文也決定在25日全國黨代表大會後，五點凱道集結，盧秀燕與雲林縣長張麗善，也表示跟進。「蔣萬安的閃電出招，不僅劍指賴政府，同時也在對黨中央做壓力測試」，鈕則勳說，首先，蔣萬安劍指賴政府，蔣的拉高操作，首先是貫徹以食安為主的民生戰線，強化年底藍營選舉主軸，特別是政府處理相關議題被認爲荒腔走板、現在又沒有高官下台負責、民氣可用時，趁勝追擊。鈕則勳認為，其次是為盧秀燕開闢的食安議題作加碼，強化「盧蔣聯盟拚民生」的能量，直接PK賴卓體制，不僅形塑「盧蔣對決賴卓」的印象，更某程度的為盧護駕；並希望藉此次的遊行測試藍軍動員的能量之外，也有趁民進黨在食安、民生議題處理不到位時，直接進取中間選民，甚至淺綠選民。鈕則勳說，迫使綠營面對在野遊行，得付出更大的成本及做出更大損害控管的動作；即便卓揆下台的機會仍低，但至少也要打下衛福部長，只要能夠打掉衛福部長，對藍營直搗黃龍的底氣便會更足，綠營內部及年底選舉候選人的壓力勢必更大，稍一不慎，還可能形成連續的骨牌效應。「施壓黨中央」，鈕則勳認為，蔣萬安之前提廢除監察院，黨中央就冷處理，即使因議題太過政治性或涉及修憲不易成功，但對蔣來說，若黨中央能夠更積極的討論，當能突顯黨中央對黨籍首都市長意見的重視，所以這一次蔣以民生議題切入，希望黨中央能夠呼應，當然是明顯出牌，對黨中央進行壓力測試。鈕則勳說，蔣也藉遊行的操作很自然地主導了媒體及藍軍內部的議題設定，盧秀燕與張麗善都響應，日後勢必有更多的縣市首長會配合動員集結，這當然有助於蔣萬安建構「在野共主」的印記。鈕則勳也說，鄭麗文希望能建構對抗綠營抗中牌的「和平牌」，雖策略清晰，但或得有較充裕的時間搭配議題來醞釀，才能發揮效果，所以在黨中央策略未必能即時訴求或開拓中間選民之際，蔣萬安順勢拋出民生議題，建構地方諸侯為主的黨內領導模式，一方面可以使黨中央更加重視地方民意與政治現實，另外也能創造地方諸侯集結和黨中央分庭抗禮的態勢。鈕則勳說，總之，在野共主蔣萬安已經閃電出牌，綠營勢必瑟瑟發抖，而國民黨中央迅速配合，固然由於形勢比人強，然地方諸侯為黨內意見主流、或黨中央協調黨籍縣市首長意見的化學變化，或許也能水到渠成。