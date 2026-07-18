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中聯油脂致癌油食安風暴延燒，台北市長蔣萬安打出「逼我吃毒油，逼我上街頭」口號，號召民眾7月25日凱道抗議。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（18）日強調，此事中央地方都有職責，中央跟地方協助，才能真正保護人民的食安；他也批評，蔣萬安面對質疑時，都是用憤怒、咆哮方式轉移焦點，過去他在立院已經看太多了。沈伯洋上午赴台北三水街市場、直興市場拜票，對於蔣萬安號召上街一事，沈伯洋表示，人民要上街頭，都是人民的權利，他之前也不斷提醒，此事中央地方都有職責，不管是稽查、彙整資訊、修法，大家都非常努力進行中，中央跟地方協助，才能真正保護人民的食安、保護人民的生命安全。另外，蔣萬安在市政總質詢時多次提及「高雄市府及中央政府有檢驗嗎？」高市府則說，查廠並落實抽驗是地方政府的責任。對此，沈伯洋說， 很多議員昨天在質詢時，蔣萬安都是用憤怒、咆哮方式轉移焦點，這是不當的，「過去兩年，我在立法院已經看太多，用咆哮的方式來轉移焦點」。沈伯洋舉例，陽傘為何一隻700萬？為何捷運會因為水的關係天花板掉下來？為何2024年後，蔣萬安就未參與食安會議？現在有兒虐的事情要問蔣，也一樣是轉移焦點，「所有的事情問他，都是轉移焦點，我相信人民的眼睛是雪亮的」。媒體詢問，蔣萬安把議題拉到超過市政，甚至有點像總統級的議題號召上街，是否想要用此方式，蓋掉市政討論聲量？沈伯洋回應，預算、陽傘、食安、兒虐等議題都是市民最真實的聲音，若市民的聲音被反映出來，蔣萬安一直以來方式卻是轉移焦點，人民的眼睛一定看得很清楚。